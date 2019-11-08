Экономика

11:08 08.11.2019

Новые требования к качеству активов страховщиков вступили в силу с 8 ноября

3 мин читать
Новые требования к качеству активов страховщиков вступили в силу с 8 ноября

Новые требования к качеству активов страховщиков, закрепленные изменениями в положение об обязательных критериях и нормативах достаточности капитала и платежеспособности, ликвидности, прибыльности, качества активов и рисковости операций страховщика, утвержденные распоряжением Нацкомфинуслуг от 8 августа 2019 года, вступили в силу с 8 ноября текущего года.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" член Нацкомфинуслуг Александр Залетов, данное распоряжение зарегистрировано в Министерстве юстиции 24 октября 2019 года.

"Указанное положение Нацкомфинуслуг является существенным шагом к усилению требований по платежеспособности и ликвидности страховых компаний в части обеспечения стабильности и динамичного развития страхового рынка", - подчеркнул он.

Как сообщил Залетов со ссылкой на документ, страховщики смогут размещать свои активы в такой категории, как счета условного хранения (счета-эскроу). Непросроченная дебиторская задолженность по заключенным договорам страхования, в частности, связанного со всеми видами транспорта, а также медицинское страхование и агрострахование, может быть представлена в объеме не более резерва незаработанных премий по соответствующим отдельным видам страхования.

Непросроченная дебиторская задолженность по заключенным договорам страхования жизни может быть представлена в объеме не более части математического резерва, начисленного по страховым премиям, которые сформировали такую дебиторскую задолженность, в то время как по договорам ядерного страхования - в полном объеме, однако по иным договорам страхования - в объеме не более 40% резервов незаработанных премий по соответствующим видам страхования.

По словам члена Нацкомфинуслуг, также повышены требования к рейтингу перестраховщиков-нерезидентов из стран, не входящих Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Кроме того, добавлен такой актив, как активы по праву пользования в соответствии с международным стандартом финансовой отчетности 16 "Аренда" в размере, не превышающем размер соответствующего арендного обязательства. Усилены требования к такой категории актива, как инвестиции в экономику Украины по направлениям, определенным Кабинетом министров

Помимо этого, повышен норматив качества активов для страховщиков, который должен быть представлен исключительно низкорисковыми активами (ОВГЗ, текущие счета и депозиты в банках с рейтингом не менее "АА" по национальной рейтинговой шкале и их облигации, облигации международных финансовых организаций, остаток средств страховщика в централизованных фондах МТСБУ, права требования к перестраховщикам-нерезидентам по договорам авиационного страхования, международной системы "Зеленая карта" и ядерного страхования).

Так, для страховщика, получившего лицензию на осуществление деятельности по страхованию жизни, - в размере 40% страховых резервов (за исключением резерва надлежащих выплат). Если страховщик получил лицензию на осуществление деятельности хотя бы по одному из видов обязательного страхования и уровень входящего перестрахования не превышает 10%, - в размере 40% страховых резервов (за исключением резерва заявленных, но не выплаченных убытков). Если страховщик получил лицензию на осуществление деятельности только по видам добровольного страхования и уровень входящего перестрахования не превышает 10%, - в размере 20% страховых резервов (за исключением резерва заявленных, но не выплаченных убытков). Если у страховщика уровень входящего перестрахования превышает 10% и/или уровень исходящего перестрахования превышает 50%, - в размере 60% страховых резервов (за исключением резерва заявленных, но не выплаченных убытков).

По мнению Залетова, ожидаемым результатом реализации распоряжения Нацкомфинуслуг является усовершенствование требований в части достаточности капитала и платежеспособности, ликвидности, доходности, качества активов страховщиков, обеспечение их устойчивости и надежности, а также повышение уровня конкуренции на страховом рынке.

Теги: #страхование #нацкомфинуслуг #требования #залетов
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:36 30.10.2019
Нужно сохранять бизнес-разнообразие в финансовой экосистеме страны - гендиректор МТСБУ Шевченко

Нужно сохранять бизнес-разнообразие в финансовой экосистеме страны - гендиректор МТСБУ Шевченко

13:13 15.10.2019
Внедрять медстрахование в Украине можно не раньше чем через два года – Радуцкий

Внедрять медстрахование в Украине можно не раньше чем через два года – Радуцкий

12:13 25.09.2019
Страховой рынок Украины имеет колоссальный потенциал - Рожкова

Страховой рынок Украины имеет колоссальный потенциал - Рожкова

16:51 18.09.2019
Нацкомфинуслуг усиливает требования по раскрытию информации владельцами небанковских финучреждений

Нацкомфинуслуг усиливает требования по раскрытию информации владельцами небанковских финучреждений

14:20 12.09.2019
Рада разделила функции Нацкомфинуслуг между НБУ и НКЦБФР с 1 июля 2020г

Рада разделила функции Нацкомфинуслуг между НБУ и НКЦБФР с 1 июля 2020г

12:11 12.09.2019
Ведущие страховщики Украины выражают поддержку проводимых руководством страны реформ небанковского финсектора

Ведущие страховщики Украины выражают поддержку проводимых руководством страны реформ небанковского финсектора

17:31 09.09.2019
Консолидация надзора над небанковскими рынками по модели "Твин Пикс" наиболее эффективно - мнение

Консолидация надзора над небанковскими рынками по модели "Твин Пикс" наиболее эффективно - мнение

10:05 05.09.2019
ОПЗЖ и "Батькивщина" зарегистрировали в Раде законопроекты об отмене действующей медреформы и внедрении "страховой медицины" – Супрун

ОПЗЖ и "Батькивщина" зарегистрировали в Раде законопроекты об отмене действующей медреформы и внедрении "страховой медицины" – Супрун

16:51 27.08.2019
Высокие оценки по основным критериям ОСАГО в 1 пол. 2019г имели 20 из 48 членов Моторного бюро

Высокие оценки по основным критериям ОСАГО в 1 пол. 2019г имели 20 из 48 членов Моторного бюро

16:39 24.08.2019
Под зданием Офиса президента в Киеве проходит акция "Нет капитуляции"

Под зданием Офиса президента в Киеве проходит акция "Нет капитуляции"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Бундестаг не смог принять поправки к Газовой директиве ЕС

Основатель Alibaba Джек Ма видит большой потенциал в Украине

Контракт с новым оператором ГТС Украины позволит РФ начать отношения по транзиту с "чистого листа" - Витренко

Зеленский инвесторам: Украина – наиболее привлекательный стартап на планете Земля, вкладывайте в наших талантливых людей

Минэкономики намерено вдвое повысить конкуренцию в энергетике, АПК, табачной, спиртовой отраслях и на рынке минудобрений – Милованов

ПОСЛЕДНЕЕ

"JTI Украина" заявила о возобновлении производства на фабрике в Кременчуге с 11 ноября

Польша оштрафовала французскую Engie за отказ сотрудничать в расследовании дела "Северного потока 2"

Бундестаг не смог принять поправки к Газовой директиве ЕС

Основатель Alibaba Джек Ма видит большой потенциал в Украине

Контракт с новым оператором ГТС Украины позволит РФ начать отношения по транзиту с "чистого листа" - Витренко

Зеленский инвесторам: Украина – наиболее привлекательный стартап на планете Земля, вкладывайте в наших талантливых людей

Минэкономики намерено вдвое повысить конкуренцию в энергетике, АПК, табачной, спиртовой отраслях и на рынке минудобрений – Милованов

Предлагаемые законопроектом о ликвидации схем в оценке недвижимости инструменты будут неэффективны – юристы

Зеленский заверил представителей табачных компаний в заинтересованности Украины в росте инвестиций и экспорта

Совет НБУ в вопросах выбора руководителя разделился 4 на 4

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА