Новые требования к качеству активов страховщиков вступили в силу с 8 ноября

Новые требования к качеству активов страховщиков, закрепленные изменениями в положение об обязательных критериях и нормативах достаточности капитала и платежеспособности, ликвидности, прибыльности, качества активов и рисковости операций страховщика, утвержденные распоряжением Нацкомфинуслуг от 8 августа 2019 года, вступили в силу с 8 ноября текущего года.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" член Нацкомфинуслуг Александр Залетов, данное распоряжение зарегистрировано в Министерстве юстиции 24 октября 2019 года.

"Указанное положение Нацкомфинуслуг является существенным шагом к усилению требований по платежеспособности и ликвидности страховых компаний в части обеспечения стабильности и динамичного развития страхового рынка", - подчеркнул он.

Как сообщил Залетов со ссылкой на документ, страховщики смогут размещать свои активы в такой категории, как счета условного хранения (счета-эскроу). Непросроченная дебиторская задолженность по заключенным договорам страхования, в частности, связанного со всеми видами транспорта, а также медицинское страхование и агрострахование, может быть представлена в объеме не более резерва незаработанных премий по соответствующим отдельным видам страхования.

Непросроченная дебиторская задолженность по заключенным договорам страхования жизни может быть представлена в объеме не более части математического резерва, начисленного по страховым премиям, которые сформировали такую дебиторскую задолженность, в то время как по договорам ядерного страхования - в полном объеме, однако по иным договорам страхования - в объеме не более 40% резервов незаработанных премий по соответствующим видам страхования.

По словам члена Нацкомфинуслуг, также повышены требования к рейтингу перестраховщиков-нерезидентов из стран, не входящих Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Кроме того, добавлен такой актив, как активы по праву пользования в соответствии с международным стандартом финансовой отчетности 16 "Аренда" в размере, не превышающем размер соответствующего арендного обязательства. Усилены требования к такой категории актива, как инвестиции в экономику Украины по направлениям, определенным Кабинетом министров

Помимо этого, повышен норматив качества активов для страховщиков, который должен быть представлен исключительно низкорисковыми активами (ОВГЗ, текущие счета и депозиты в банках с рейтингом не менее "АА" по национальной рейтинговой шкале и их облигации, облигации международных финансовых организаций, остаток средств страховщика в централизованных фондах МТСБУ, права требования к перестраховщикам-нерезидентам по договорам авиационного страхования, международной системы "Зеленая карта" и ядерного страхования).

Так, для страховщика, получившего лицензию на осуществление деятельности по страхованию жизни, - в размере 40% страховых резервов (за исключением резерва надлежащих выплат). Если страховщик получил лицензию на осуществление деятельности хотя бы по одному из видов обязательного страхования и уровень входящего перестрахования не превышает 10%, - в размере 40% страховых резервов (за исключением резерва заявленных, но не выплаченных убытков). Если страховщик получил лицензию на осуществление деятельности только по видам добровольного страхования и уровень входящего перестрахования не превышает 10%, - в размере 20% страховых резервов (за исключением резерва заявленных, но не выплаченных убытков). Если у страховщика уровень входящего перестрахования превышает 10% и/или уровень исходящего перестрахования превышает 50%, - в размере 60% страховых резервов (за исключением резерва заявленных, но не выплаченных убытков).

По мнению Залетова, ожидаемым результатом реализации распоряжения Нацкомфинуслуг является усовершенствование требований в части достаточности капитала и платежеспособности, ликвидности, доходности, качества активов страховщиков, обеспечение их устойчивости и надежности, а также повышение уровня конкуренции на страховом рынке.