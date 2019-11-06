Экономика

14:58 06.11.2019

МВФ отмечает ослабление экономики Европы при ухудшении ситуации в торговле и промышленности

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МВФ отмечает ослабление экономики Европы при ухудшении ситуации в торговле и промышленности

Международный валютный фонд (МВФ) отмечает продолжающееся ослабление экономической активности в Европе на фоне ухудшения ситуации в торговле и промышленном секторе.

В основной части региона это по-прежнему обусловлено внешними факторами, говорится в региональном обзоре МВФ по Европе. Однако эксперты фонда отмечают появление сигналов ухудшения внутреннего спроса, что особенно заметно в сфере инвестиций.

"Сфера услуг и внутреннее потребление пока остаются оживленными, однако их устойчивость в значительной мере связана с ситуацией на рынке труда, который, несмотря на некоторое ослабление, остается сильным. Стимулирующая бюджетная политика во многих странах и смягчение финансовых условий также поддерживают внутренний спрос", - говорится в обзоре.

Согласно прогнозу МВФ, совокупные темпы экономического роста в 44 странах Европы в 2019 году замедлятся до 1,4% по сравнению с 2,3% в 2018 году. На 2020 год прогнозируется некоторое ускорение роста - до 1,8%, что связано с ожиданиями "улучшения ситуации в мировой торговле, а также восстановления отдельных стран от прошлых стрессов".

При этом эксперты фонда отмечают серьезные расхождения между ситуацией в развитых и развивающихся странах Европы. В октябрьском обзоре мировой экономики (World Economic Outlook, WEO) прогноз роста ВВП развитых европейских стран был ухудшен на 0,1 процентного пункта (п.п.) - до 1,4%, для развивающихся - повышен на 0,5 п.п., до 1,8%.

"В условиях высокой неопределенности, баланс рисков по-прежнему склоняется в сторону понижения, причем ключевым фактором риска на краткосрочную перспективу является no-deal Brexit, который может оказать существенное негативное влияние на экономику региона, - говорится в обзоре. - Усиление напряженности в торговой сфере и связанная с этим неопределенность могут оказать негативное давление на инвестиции. Более того, ухудшение ситуации в торговле и промышленном секторе может распространиться на другие сектора, а именно, на сферу услуг, быстрее и в большей степени, чем предполагается в данный момент".

Среди других потенциальных рисков эксперты МВФ отмечают финансовые трудности, возможность возобновления дефляционного давления в развитых странах Европы, резкое снижение аппетита к риску и геополитические факторы.

"Слабое инфляционное давление и замедление экономической активности во многих европейских странах требуют сохранения стимулирующей монетарной политики в Европе", - говорится в обзоре.

Согласно октябрьскому WEO, в еврозоне рост ВВП в 2019 году замедлится до 1,2% с 1,9% в 2018 году. Экономический подъем в Германии, как ожидается, сократится до 0,5% с 1,5%, во Франции - до 1,2% с 1,7%, в Италии - до нуля с 0,9%, в Испании - до 2,2% с 2,6%.

Теги: #экономика #европа #мвф
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