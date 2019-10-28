Экономика

14:08 28.10.2019

Министр экономики считает целесобразным отменить ЕСВ и снизить ставку НДФЛ

1 мин читать
Министр экономики считает целесобразным отменить ЕСВ и снизить ставку НДФЛ

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов считает целесообразным отменить единый социальный взнос (ЕСВ) и максимально снизить ставку налога на доходы физических лиц (НДФЛ), а поступления в бюджет компенсировать за счет повышения налогов на недвижимость, землю и другие активы и улучшения их администрирования.

"Желательно чтобы налоги стимулировали создание рабочих мест и повышение зарплат. Для этого нужно максимально снизить налоги на труд. А откуда же взять налоги на оплату учителей, врачей, пожарников, ученых и на пенсии? Я бы предлагал увеличить налоги на активы - недвижимость и так далее, и оставить НДС. Я думаю, сегодня это невозможно, но я бы рассмотрел такую налоговую реформу", - написал он в соцсети "Фейсбук".

"Идея этих пунктов - снять с повестки дня вопрос ФЛП, обеспечить стимулы для создания рабочих мест, повышения зарплат и уменьшения безработицы", - пояснил Милованов.

При этом он подчеркнул необходимость улучшить администрирование НДС и продолжить детенизацию экономики.

"Предоставлять государственную поддержку бизнесу только при условии работы в "белую" и создании достаточного количества рабочих мест", - добавил Милованов, уточнив при этом, что эти идеи являются предметом обсуждения.

Теги: #ндфл #есв #милованов
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:31 25.10.2019
Профсоюзы требуют от Кабмина решить проблему с выплатой ЕСВ для работников ряда предприятий в Луганской обл.

Профсоюзы требуют от Кабмина решить проблему с выплатой ЕСВ для работников ряда предприятий в Луганской обл.

12:37 24.10.2019
В Минсоцполитики изучают возможность стимулирования уплаты ЕСВ через введение механизма списания финсанкций для предприятий

В Минсоцполитики изучают возможность стимулирования уплаты ЕСВ через введение механизма списания финсанкций для предприятий

13:09 22.10.2019
Минэкономики рассматривает возможность отсрочки и выдачи грантов при покупке государственных с/х земель – Милованов

Минэкономики рассматривает возможность отсрочки и выдачи грантов при покупке государственных с/х земель – Милованов

10:25 22.10.2019
Милованов отрицает возможное влияние ограничений на покупку земли иностранцам до 2024г. на сотрудничество с МВФ

Милованов отрицает возможное влияние ограничений на покупку земли иностранцам до 2024г. на сотрудничество с МВФ

20:13 19.10.2019
Милованов назвал ситуацию с остановкой табачного завода BAT шантажом государства производителем

Милованов назвал ситуацию с остановкой табачного завода BAT шантажом государства производителем

15:37 17.10.2019
Минэкономики Украины улучшило прогноз роста ВВП Украины в 2020г до 3,7%

Минэкономики Украины улучшило прогноз роста ВВП Украины в 2020г до 3,7%

19:55 10.10.2019
Кабмин обновил состав МКМТ и назначил ее главой Милованова

Кабмин обновил состав МКМТ и назначил ее главой Милованова

18:07 09.10.2019
Минэкономики разрабатывает два прогноза ускорения роста в 2020г - министр

Минэкономики разрабатывает два прогноза ускорения роста в 2020г - министр

12:28 07.10.2019
Гетманцев предлагает разрешить прекращение ФЛП без штрафов за неуплату ЕСВ - законопроект

Гетманцев предлагает разрешить прекращение ФЛП без штрафов за неуплату ЕСВ - законопроект

16:55 24.09.2019
Милованов анонсировал старт работы советников по приватизации для ОПЗ, "Краснолиманской", ОГКХ, "Индара" и "Электротяжмаша"

Милованов анонсировал старт работы советников по приватизации для ОПЗ, "Краснолиманской", ОГКХ, "Индара" и "Электротяжмаша"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Жеваго временно оставляет пост гендиректора Ferrexpo до опровержения выдвинутых против него обвинений

Трамп отменил приостановление беспошлинной торговли для украинской продукции

"Интерпайп" сообщил о завершении реструктуризации долга и выпуске новых 5-летних евробондов на $309,19 млн

АМКУ поддержал запуск энергорынка и дал три рекомендации для его улучшения

Окружной суд Амстердама арестовал акции "Южного потока" – исполнительный директор "Нафтогаза"

ПОСЛЕДНЕЕ

Гончарук обсудил с вице-президентом ЕИБ расширение портфеля проектов, осуществляемых в Украине при поддержке банка

ФГВФЛ рассчитывает продать стадион "Черноморец" в Одессе на следующих торгах, интерес проявили иностранные инвесторы

Приватизация "Укрспирта" может принести не менее 5 млрд грн

Украина и США обсудят отмену пошлины на поставки металлопродукции в США в рамках Торгово-инвестиционного совета 1 ноября

Украина с 30 октября вернется в Генерализированную систему преференций США

Украина в межотопительный период увеличила запасы в ПХГ в 2,5 раза

Сотрудники Нацбанка не имеют отношения к возможным кредитным злоупотреблениям банков, которые они проверяют – разъяснение НБУ

Жеваго временно оставляет пост гендиректора Ferrexpo до опровержения выдвинутых против него обвинений

Столичная сеть Creative States анонсировала открытие бизнес-пространства в Днепре в 2020г, планирует выход на рынок Европы

Украина за 9 мес. снизила экспорт электроэнергии на 0,2%

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА