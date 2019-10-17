Депутаты предлагают в проекте госбюджета на 2020г увеличить поступления от НБУ и приватизации, повысить расходы на содержание Рады

Народные депутаты предлагают в проекте государственного бюджета на 2020 год увеличить доходы госбюджета от приватизации на 8 млрд грн – до 13 млрд грн и повысить прогноз поступлений от Национального банка Украины в следующем году на 3,5 млрд грн – до 44,209 млрд грн, свидетельствует проект соответствующего постановления Верховной Рады, обнародованный на сайте парламента (№2000-П).

Согласно документу, бюджетные выводы содержат также предложения по увеличению расходов на содержание Верховной Рады: по программе "Совершение законотворческой деятельности ВР" – на 159,37 млн грн, по программе "Обслуживание и организационное, информационно-аналитическое, материально-техническое обеспечение работы ВР" – на 47,843 млн грн, а также почти на 30 млн грн увеличить финансирование газеты "Голос Украины".

Помимо этого, народные депутаты намерены рекомендовать Кабинету министров унормировать правовой статус криптовалют, регулирование оборота и налогообложения таких операций, а также предлагают правительству предусмотреть в спецфонде госбюджета на 2020 год прогноз поступлений конфискованных средств и средств от реализации имущества, конфискованного по решению суда за коррупционные правонарушения.

Проект бюджетных выводов также содержит предложение установить новые размеры помощи при рождении ребенка – 100 тыс. грн на первого, 200 тыс. грн – на второго ребенка, по 400 тыс. грн - на третьего и каждого последующего ребенка (25% соответствующей суммы составляет одноразовая выплата и на протяжении 36 месяцев - остаток равными частями).

В то же время проект документа указывает на необходимость финансового обеспечения постановления Кабинета министров от 10 июля 2019 года, которое предусматривает повышение зарплат работникам сферы образования.

Ранее сообщалось, что Рада рассмотрит проект госбюджета на 2020 год в первом чтении в пятницу, 18 октября.

Как указали эксперты Центра экономической стратегии в анализе поданного Кабмином проекта бюджета на следующий год, документ предусматривает снижение перераспределение ВВП через сферу публичных финансов – расходы сводного бюджета будут расти медленнее, чем ВВП. В процентном соотношении к ВВП Кабмин заложил наибольший рост финансирования общественного порядка, безопасности и судов, в том числе нераспределенные средства СНБО. По всем остальным статьям в проекте расходы сводного бюджета в отношении к ВВП бюджета снижены.

В то же время среди основных рисков для выполнения бюджета эксперты отмечают большие объемы погашения долговых обязательств в течение года, что требует поддержки от международных финансовых организаций и отсутствия внешних шоков – политических и экономических.