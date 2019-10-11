Курс гривни на межбанке в пятницу снизился до 24,66 грн/$1

Курс гривни на межбанковском валютном рынке в пятницу снизился до 24,66 грн/$1 с 24,51 грн/$1 в предыдущий рабочий день, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" дилеры коммерческих банков.

Котировки гривни к окончанию торгов составили 24,64-24,68 грн/$1, тогда как Нацбанк на 15 октября установил официальный курс 24,538038 грн/$1.

По данным НБУ, справочный курс гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке 11 октября укрепился до 24,4936 грн/$1 с 24,5286 грн/$1.