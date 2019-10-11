Экономика

19:27 11.10.2019

Курс гривни на межбанке в пятницу снизился до 24,66 грн/$1

1 мин читать
Курс гривни на межбанке в пятницу снизился до 24,66 грн/$1

Курс гривни на межбанковском валютном рынке в пятницу снизился до 24,66 грн/$1 с 24,51 грн/$1 в предыдущий рабочий день, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" дилеры коммерческих банков.

Котировки гривни к окончанию торгов составили 24,64-24,68 грн/$1, тогда как Нацбанк на 15 октября установил официальный курс 24,538038 грн/$1.

По данным НБУ, справочный курс гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке 11 октября укрепился до 24,4936 грн/$1 с 24,5286 грн/$1.

Теги: #гривня_курс
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:02 05.06.2019
Стратегія держборгу України побудована на повільній девальвації гривні до 30,7 грн/$1 до кінця 2022 року

Стратегія держборгу України побудована на повільній девальвації гривні до 30,7 грн/$1 до кінця 2022 року

14:02 05.06.2019
Стратегія держборгу України побудована на повільній девальвації гривні до 30,7 грн/$1 до кінця 2022 року

Стратегія держборгу України побудована на повільній девальвації гривні до 30,7 грн/$1 до кінця 2022 року

14:02 05.06.2019
Стратегия госдолга Украины построена на медленной девальвации гривни до 30,7 грн/$1 к концу 2022г

Стратегия госдолга Украины построена на медленной девальвации гривни до 30,7 грн/$1 к концу 2022г

19:12 25.04.2019
Официальные курсы Национального банка Украины на 26 апреля

Официальные курсы Национального банка Украины на 26 апреля

16:28 22.12.2018
Гривня укрепляется на фоне высокой стоимости гривневой ликвидности и растущего предложения инвалюты - замглавы НБУ

Гривня укрепляется на фоне высокой стоимости гривневой ликвидности и растущего предложения инвалюты - замглавы НБУ

11:07 23.04.2018
S&P улучшило прогноз ВВП Украины на 2018г и ухудшило на 2019-2020гг

S&P улучшило прогноз ВВП Украины на 2018г и ухудшило на 2019-2020гг

17:26 10.10.2017
Курс гривни на межбанке во вторник снизился до 26,585 грн/$1

Курс гривни на межбанке во вторник снизился до 26,585 грн/$1

12:51 25.02.2016
Нацбанк на аукционе установил цену отсечения 27,20 грн/$, гривня на межбанке днем в четверг стабилизровалась на уровне 27,30 грн/$1

Нацбанк на аукционе установил цену отсечения 27,20 грн/$, гривня на межбанке днем в четверг стабилизровалась на уровне 27,30 грн/$1

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский видит МВФ или других международных экспертов возможными посредниками в переговорах по ПриватБанку

Кредитная ставка снизится до конца года на 1,5-2 п.п - пообещали Зеленскому в правительстве

Зеленский поддерживает льготные ставки налогов для инноваций, образования, медицины и экопроектов

Зеленский выступает за отсрочку допуска иностранцев к покупке земли при запуске рынка

Зеленский готов вступить в переговоры с Коломойским и другими олигархами, но жалуется, что ему не дают

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский подписал закон о стимулировании инвестиционной деятельности, отменяющий с 2021 года паевой взнос при строительстве

Зеленский: Банки должны быть защищенными от рисков невозвращения средств заемщиками

Украина за 9 мес.-2019 увеличила экспорт мяса птицы на 24,5%

Аудит ОГХК советником по приватизации должен завершиться в декабре, конкурс - в феврале-марте

Отрасль поддерживает решение об отмене госмонополии на производство спирта – "Укрводка"

Нефть подорожала на новости об атаке на иранский танкер

Carlsberg представила биоразлагаемую бутылку из бумаги

"Нова Пошта" запустила авиадоставку в 25 населенных пунктах на западе и востоке Украины

Южно-Украинская АЭС подключила первый блок к сети после завершения планового ремонта

Криклий хочет сделать "Укрпошту" квазибанком

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА