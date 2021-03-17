Курс гривни на межбанке в среду укрепился до 27,72 грн/$1

Курс гривни на межбанковском валютном рынке в среду укрепился до 27,725 грн/$1 с 27,750 грн/$1 в предыдущий рабочий день, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" дилеры коммерческих банков.

По их данным, котировки нацвалюты на закрытие торгов составили 27,715-27,735 грн/$1.

Согласно данным Нацбанка Украины (НБУ), справочный курс гривни на межбанке в среду ослабился до 27,71 грн/$1 с 27,63 грн/$1 во вторник.

Регулятор также ослабил курс нацвалюты на 18 марта – до 27,6978 грн/$1 с 27,6525 грн/$1 накануне.