Курс гривни на межбанке в четверг укрепился до 28,39 грн/$1

Курс гривни на межбанковском валютном рынке в четверг укрепился до 28,3875 грн/$1 с 28,4250 грн/$1 в предыдущий рабочий день, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" дилеры коммерческих банков.

По их данным, котировки нацвалюты на закрытие торгов составили 28,375-28,400 грн/$1.

Согласно данным Нацбанка Украины (НБУ), справочный курс гривни на межбанке в четверг укрепился до 28,35 грн/$1 с 28,46 грн/$1 в среду.

Регулятор также укрепил курс нацвалюты на 28 декабря – до 28,3547 грн/$1 с 28,4551 грн/$1 накануне.

Как сообщалось, ранее курс гривни на межбанке ослабился с 18 по 23 декабря на 43 копейки и достиг 28,42 грн/$1.

По мнению начальника аналитического отдела Альфа-Банка Алексея Блинова, такое снижение гривни связано с традиционными бюджетными выплатами в конце года. "Если мы не можем избавиться от хронической фискальной проблемы второй половины декабря, то может для макрофинансовой стабильности следует предусмотреть право осуществления части бюджетных выплат к концу года сразу в иностранной валюте", – написал он в Facebook.