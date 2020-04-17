Экономика

19:14 17.04.2020

Курс гривни на межбанке в пятницу укрепился до 27,075 грн/$1

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Курс гривни на межбанке в пятницу укрепился до 27,075 грн/$1

Курс гривни на межбанковском валютном рынке в пятницу укрепился до 27,075 грн/$1 с 27,130 грн/$1 в предыдущий рабочий день, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" дилеры коммерческих банков.

По их данным, котировки нацвалюты на закрытии торгов составили 27,06-27,09 грн/$1.

Согласно данным НБУ, справочный курс гривни на межбанке 17 апреля укрепился до 27,08 грн/$1 с 27,22 грн/$1 в четверг.

Нацбанк также повысил официальный курс нацвалюты на 21 апреля – до 27,0774 грн/$1 с 27,2022 грн/$1 накануне.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", на наличном рынке к концу рабочей недели курс гривни укрепился до 27,03-27,37 грн/$1 (купля-продажа) с 27,09-27,44 грн/$1 вечером в четверг, а на "сером" рынке курс покупки валюты выше – котировки составляют 27,25-27,37 грн/$1.

Некоторые украинские банки в пятницу немного укрепили курс при онлайн-обмене и по-прежнему сохраняют большие спрэды. Например, monobank – до 27,05-27,32 грн/$1 (с 27,07-27,38 грн/$1 в четверг), ПриватБанк – до 26,90-27,35 грн/$1 (с 27,0-27,4 грн/$1), Райффайзен банк Аваль – до 26,50-27,35 грн/$1 (с 26,7-27,5 грн/$).

Теги: #гривня_курс
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