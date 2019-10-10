Экономика

10:16 10.10.2019

Зеленский уверен, что для эффективной земельной реформы в Украине важен не только опыт других стран, но и предложения аграриев

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Зеленский уверен, что для эффективной земельной реформы в Украине важен не только опыт других стран, но и предложения аграриев

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с представителями аграрной отрасли вопросы внедрения рынка сельскохозяйственной земли и проведения земельной реформы, отметив, что предложения аграриев важны для осуществления качественной реформы.

"Глава государства отметил, что готов выслушать позиции присутствующих по проведению земельной реформы. Он выразил убеждение, что для качественного внедрения указанной реформы в Украине важно не только изучить опыт других стран, но и выслушать мнения тех, кто непосредственно работает на земле", - сообщила пресс-служба президента по итогам встречи.

Так, участники встречи рассказали о своих опасениях и видении того, как будет развиваться ситуация после открытия рынка земли в Украине. В частности, они высказались за поэтапное введение рынка земли, когда на первом этапе право приобрести землю будет предоставляться исключительно украинцам, а иностранцы получат такую возможность только на последнем этапе реформы.

Руководитель Офиса президента Андрей Богдан в этом контексте выразил мнение, что легализация оборота земель сельскохозяйственного назначения даст толчок для привлечения дополнительных международных инвестиций в аграрную отрасль.

"Чтобы здесь построили большие заводы, которые будут перерабатывать продукцию, на которых будут работать тысячи рабочих, и чтобы вы продавали продукцию с добавленной стоимостью, - чтобы это сделать, привести сюда иностранцев и построить эти заводы - это дать им возможность в определенной форме владеть этой землей", - пояснил он, отметив, что форма такого владения еще будет обсуждаться.

Участники встречи указали также на необходимость обеспечения доступных кредитов для малых и средних фермерских хозяйств, недопущения монополизации рынка сельскохозяйственной земли, обсудили вопрос площадей земельных участков, которые сможет приобрести физическое лицо или фермерское хозяйство. Кроме того, отметили важность принятия антирейдерского законодательства.

В конце обсуждения Зеленский сказал, что принял во внимание все точки зрения.

Встреча состоялась по инициативе аграриев – представителей всеукраинских аграрных общественных организаций, отраслевых ассоциаций, фермерских хозяйств из разных регионов Украины, малых и больших аграрных предприятий. Присутствовали также премьер-министр Украины Алексей Гончарук, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, уполномоченный президента по земельным вопросам Роман Лещенко и руководитель Офиса президента Андрей Богдан.

Теги: #земля #реформа #зеленский
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