Экономика

20:44 19.09.2019

Регулирование газового сектора в Украине может быть усовершенствовано до следующих трехсторонних переговоров – Коболев

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Регулирование газового сектора в Украине может быть усовершенствовано до следующих трехсторонних переговоров – Коболев

Украинская нормативно-правовая база, регулирующая газовую отрасль, может быть усовершенствована и приведена в полное соответствие с европейским регулирование до следующих трехсторонних переговоров, считает глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

"До следующего раунда переговоров в октябре много "домашней" работы по усовершенствованию законодательства. Необходимо наверстать время, которое было потеряно на придумывание "уникальных велосипедов". Но опыт эффективного сотрудничества в процессе согласования рабочего механизма анабандлинга в течение последних трех недель сильно вдохновляет: если так же подойти к приведению украинского регулирования газового сектора в полное соответствие с европейским – все сделаем вовремя и качественно", – написал он на своей странице в соцсети Facebook.

Комментируя итоги проведения трехсторонних переговоров, глава НАК акцентировал внимание на начале обсуждения с РФ перехода на европейские правила транспортировки природного газа.

"Главное – мы начали обсуждать переход на европейские правила в вопросе транспортировки российского газа через территорию Украины. Есть сдержанный оптимизм", – написал Коболев, отметив в то же время и готовность к пессимистичному сценарию развития событий вокруг транзитного контракта.

Теги: #газ #законодательство #транзит
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