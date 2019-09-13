Экономика

09:52 13.09.2019

НБУ и МВФ начали совместную работу над новой программой сотрудничества

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НБУ и МВФ начали совместную работу над новой программой сотрудничества

 Национальный банк Украины (НБУ) и Международный валютный фонд (МВФ) начали совместную работу над новой программой сотрудничества, говорится в сообщении пресс-службы НБУ в Facebook.

Согласно сообщению, в четверг состоялась первая встреча правления НБУ с миссией МВФ, которая прибыла в Украину.

В ней приняли участие председатель НБУ Яков Смолий, его первый заместитель Екатерина Рожкова и заместитель Олег Чурий, а также представители миссии МВФ во главе с Роном ван Роденом.

В ходе встречи Смолий подчеркнул, что сотрудничество с МВФ является чрезвычайно важным для поддержки макрофинансовой стабильности в Украине, прежде всего потому, что это залог дальнейшего осуществления реформ в стране, без которых невозможен долгосрочный рост украинской экономики.Также сотрудничество с МВФ открывает Украине доступ к официальному и частному финансированию.

Представители МВФ выразили намерение продолжать конструктивный диалог о новой программы сотрудничества, говорится в сообщении.

Как сообщалось со ссылкой на представителя Фонда Джерри Райса (Gerry Rice), миссия МВФ, прибывшая в Киев 11 сентября, планирует работать до 26 сентября или около этой даты, и по итогам работы миссии ожидается коммюнике.

"Один из важных элементов дискуссии – эффективная антикоррупционная структура (framework)", – отметил он.

Райс отметил, что Фонд остается заинтересованным в сотрудничестве с Украиной и после парламентских выборов и смены правительства.

По его словам, миссия проведет консультации с Украиной по статье IV устава МВФ.

Премьер-министр Алексей Гончарук накануне сообщил, что целью переговоров с миссией является получение staff agreement (рекомендации совету директоров) для открытия новой программы сотрудничества для Украины до конца года. Ранее он указывал, что намечено провести переговоры относительно новой трех-четырехлетней программы сотрудничества.

Текущая программа сотрудничества между Украиной и МВФ в рамках механизма stand-by была утверждена 19 декабря 2018 года. Объем 14-месячной программы эквивалентен SDR2,8 млрд, или около $3,9 млрд. При этом SDR1 млрд (около $1,4 млрд) предоставлен сразу, тогда как условием выделения остальных средств являются успешные полугодовые пересмотры программы в 2019 году.

Миссия МВФ работала в Украине в мае этого года, однако уехала без рекомендаций о выделении очередного транша. Глава миссии МВФ Рон ван Роден заявил о ее готовности вернуться в Киев после парламентских выборов и формирования нового правительства. В то же время эксперты МВФ пришли к заключению относительно реалистичности денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики, отметил Рон ван Роден.

Одним из основных проблемных вопросов в ходе визита миссии в мае было принятие новой редакции закона об ответственности за незаконное обогащение после отмены предыдущей Конституционным судом в феврале этого года.

По прогнозам Нацбанка Украины, соглашение о новой программе расширенного финансирования с МВФ на срок 3-4 года объемом от $5 млрд до $10 млрд может быть достигнуто до конца этого года, что позволит до января получить первый транш по ней в размере около $2 млрд.

Теги: #нбу #программа #мвф
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