Стартовая цена 99,8% акций Проминвестбанка на повторном аукционе в сентябре снижена на 25,1%

Стартовая цена 99,7726%-го пакета акций Проминвестбанка (Киев) на аукционе, который состоится на фондовой бирже ПФТС 20 сентября, снижена на 25,1% - до 399,1 млн грн, указано в сообщении биржи.

Согласно сообщению, гарантийный взнос составляет 79,8 млн грн (20% начальной стоимости лота).

Как сообщалось, фондовая биржа ПФТС, на которой на 28 августа был назначен аукцион по продаже 99,7726% акций Проминвестбанка, в установленный срок не получила заявок на его покупку.

Российский ВЭБ владеет 99,7726% акций Проминвестбанка и считает незаконным аукцион по продаже его акций, предлагая потенциальным покупателям обращаться по вопросу возможной покупки акций напрямую. ВЭБ стал владельцем Проминвестбанка в 2008 году. Свои инвестиции в его развитие он оценивает в $2,7 млрд.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 июля 2019 года по размеру общих активов (43,985 млрд грн) Проминвестбанк занимал 10 -е место среди 76 действовавших банков.