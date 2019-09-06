Экономика

15:08 06.09.2019

Стартовая цена 99,8% акций Проминвестбанка на повторном аукционе в сентябре снижена на 25,1%

1 мин читать
Стартовая цена 99,8% акций Проминвестбанка на повторном аукционе в сентябре снижена на 25,1%

Стартовая цена 99,7726%-го пакета акций Проминвестбанка (Киев) на аукционе, который состоится на фондовой бирже ПФТС 20 сентября, снижена на 25,1% - до 399,1 млн грн, указано в сообщении биржи.

Согласно сообщению, гарантийный взнос составляет 79,8 млн грн (20% начальной стоимости лота).

Как сообщалось, фондовая биржа ПФТС, на которой на 28 августа был назначен аукцион по продаже 99,7726% акций Проминвестбанка, в установленный срок не получила заявок на его покупку.

Российский ВЭБ владеет 99,7726% акций Проминвестбанка и считает незаконным аукцион по продаже его акций, предлагая потенциальным покупателям обращаться по вопросу возможной покупки акций напрямую. ВЭБ стал владельцем Проминвестбанка в 2008 году. Свои инвестиции в его развитие он оценивает в $2,7 млрд.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 июля 2019 года по размеру общих активов (43,985 млрд грн) Проминвестбанк занимал 10 -е место среди 76 действовавших банков.

Теги: #проминвестбанк #банк #аукцион
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:34 20.08.2019
Экс-первый замглавы НБУ Писарук возглавит Райффайзен Банк Аваль

Экс-первый замглавы НБУ Писарук возглавит Райффайзен Банк Аваль

19:13 14.08.2019
Глава наблюдательного совета Deutsche Bank Ахляйтнер ищет преемника

Глава наблюдательного совета Deutsche Bank Ахляйтнер ищет преемника

15:01 09.08.2019
Крупный банковский бизнес не примет участие в аукционе по продаже Проминвестбанка - Альфа-Банк (Украина)

Крупный банковский бизнес не примет участие в аукционе по продаже Проминвестбанка - Альфа-Банк (Украина)

13:48 06.08.2019
Коломойский обжаловал запрет на продажу Проминвестбанка

Коломойский обжаловал запрет на продажу Проминвестбанка

18:22 05.08.2019
Нардепа проверяют на причастность к растрате 2,5 млрд грн банка "Финансы и кредит"

Нардепа проверяют на причастность к растрате 2,5 млрд грн банка "Финансы и кредит"

16:33 02.08.2019
Госгеонедр выставила на электронный нефтегазовый аукцион 5 участков, один из них за 254 млн грн

Госгеонедр выставила на электронный нефтегазовый аукцион 5 участков, один из них за 254 млн грн

16:14 01.08.2019
Первое издание "Гарри Поттера" продано на аукционе за $34 тыс

Первое издание "Гарри Поттера" продано на аукционе за $34 тыс

20:48 29.07.2019
Продажа украинской "дочки" ВЭБ заинтересовала еще одного покупателя

Продажа украинской "дочки" ВЭБ заинтересовала еще одного покупателя

22:33 26.07.2019
Связанные с Investohills экс-главы "Альфа-Банк Украина" компании намерены купить украинскую "дочку" ВЭБ

Связанные с Investohills экс-главы "Альфа-Банк Украина" компании намерены купить украинскую "дочку" ВЭБ

16:22 23.07.2019
И.о. главы правления банка "Сич" стал заместитель председателя правления Прилуцкий

И.о. главы правления банка "Сич" стал заместитель председателя правления Прилуцкий

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украина протестировала работу газопровода "Союз" в реверсном режиме

Французкая авиакомпания Aigle Azur, летавшая из Парижа в Киев, отменила все рейсы с 6 сентября

"Укроборонпром" проводит служебное расследование ситуации с изменением устава компании "Укрспецэкспорт"

Moody's улучшило рейтинг DTEK Energy до "Саа2"

"Baker Tilly Украина" проведет аудит "Укроборонпрома"

ПОСЛЕДНЕЕ

Украина протестировала работу газопровода "Союз" в реверсном режиме

Французкая авиакомпания Aigle Azur, летавшая из Парижа в Киев, отменила все рейсы с 6 сентября

Westinghouse ожидает официальной позиции нового правительства по проекту "Энергомост "Украина-ЕС"

"Укрпошта" запустила ускоренную доставку в США

"Укроборонпром" проводит служебное расследование ситуации с изменением устава компании "Укрспецэкспорт"

Moody's улучшило рейтинг DTEK Energy до "Саа2"

Гендиректор "Запорожстали" призывает строителей реализовывать сложные проекты на примере Китая

"Baker Tilly Украина" проведет аудит "Укроборонпрома"

Glovo застраховал курьеров в СК "Уника"

ВБ поддерживает идею создания в Украине Агентства гарантирования кредитов для финансирования покупки земли фермерами

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
instaforex
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА