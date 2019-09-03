ДТЭК не удалось 3 сентября на торгах УЭБ закупить уголь для своих трех ТЭС

Крупнейший украинский частный энергохолдинг "ДТЭК" в ходе назначенных на 3 сентября на Украинской энергетической бирже (УЭБ) торгов по закупке 225 тыс. тонн угля марки "Г" не смог закупить соответствующие объемы ресурса, свидетельствуют данные УЭБ.

Согласно биржевому бюллетеню, торги не состоялись из-за отсутствия предложений по каждому из трех лотов (по 75 тыс. тонн.) для Ладыжинской ТЭС (с установленной ценой на уровне 1867,2 грн/тонна), Запорожской ТЭС (1 965,6 грн/тонна), Криворожской ТЭС (1 912,8 грн/тонна).

Ранее в компании уточняли, что цена была определена по котировке API2 ("Роттердам") на 30.08.2019 + фрахт, перевалка в порту, ж/д тариф от порта/граница Украины до ТЭС.

В связи с тем, что на торгах в этот день ДТЭК не удалось закупить уголь, он переобъявил торги по закупке ресурса для Ладыжинской ТЭС, Запорожской ТЭС, Криворожской ТЭС на 5 сентября.

Ранее сообщалось, что на 4 сентября холдинг компания объявил торги по закупке угля марки "Г" тремя лотами по 75 тыс. тонн для Бурштынской ТЭС (с установленной ценой 1935,6 грн/тонна), Добротворской ТЭС (1923,6 тыс. грн/тонна) и Приднепровской ТЭС (1912,8 грн/тонна).

Аналогичные лоты для данных станций выставлены на торги на 6 сентября.