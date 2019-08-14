Экономика

16:24 14.08.2019

Минфин ожидает от НБУ уточненного прогноза курса гривни для формирования проекта госбюджета

1 мин читать
Минфин ожидает от НБУ уточненного прогноза курса гривни для формирования проекта госбюджета

Министерство финансов направило запросы в Национальный банк Украины (НБУ) относительно возможных уточнений прогноза курса валют на 2020-2022 гг. и ожидает таких уточнений для формирования проекта государственного бюджета, сообщила министр финансов Оксана Маркарова.

"Для того чтобы новое правительство вовремя подало проект государственного бюджета на 2020 год, Минфин и главные распорядители двигаются в соответствии с графиком бюджетного процесса… Минфин направил запросы в НБУ относительно того, будут ли уточнения прогноза курса валют на 2020-2022 годы (как известно, в соответствии с Бюджетным кодексом именно НБУ предоставляет МЭРТ этот показатель) и к МЭРТ относительно того, будут ли уточнения относительно других показателей", – написала Макарова в соцсети Facebook в среду.

Она отметила, что впредь нужно избегать повторения ситуации 2018-го и "особенно 2019 года", когда прогнозный курс - как среднегодовой, так и на конец года - значительно отличался от фактического. Такая ситуация влияет на недовыполнение доходов госбюджета.

Теги: #госбюджет #маркарова #нбу #курс #гривна #минфин
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:28 13.08.2019
РФ будет вынуждена прокачивать через украинскую ГТС не менее 50 млрд куб м газа ежегодно в ближайшие полтора-два года – председатель Совета НБУ

РФ будет вынуждена прокачивать через украинскую ГТС не менее 50 млрд куб м газа ежегодно в ближайшие полтора-два года – председатель Совета НБУ

14:24 13.08.2019
НБУ подал встречный иск к Коломойскому

НБУ подал встречный иск к Коломойскому

15:34 12.08.2019
Глава НБУ не указал в декларациях сведения о нескольких земучастках и средствах на банковских счетах - НАПК

Глава НБУ не указал в декларациях сведения о нескольких земучастках и средствах на банковских счетах - НАПК

17:52 07.08.2019
НБУ отозвал у финансовой компании "Артем" генеральную лицензию на осуществление валютных операций

НБУ отозвал у финансовой компании "Артем" генеральную лицензию на осуществление валютных операций

17:44 07.08.2019
Украинцы в июле-2019 купили наличной валюты на $93,7 млн больше, чем продали

Украинцы в июле-2019 купили наличной валюты на $93,7 млн больше, чем продали

17:23 07.08.2019
Первая партия препаратов для онкобольных за средства госбюджета 2019 г. поставлена в Украину

Первая партия препаратов для онкобольных за средства госбюджета 2019 г. поставлена в Украину

16:49 07.08.2019
НБУ применил меры воздействия в виде письменных предупреждений к 5 небанковским финучреждениям за нарушение валютного законодательства

НБУ применил меры воздействия в виде письменных предупреждений к 5 небанковским финучреждениям за нарушение валютного законодательства

14:56 07.08.2019
Закарпатская таможня в июле значительно увеличила поступления в бюджет

Закарпатская таможня в июле значительно увеличила поступления в бюджет

12:24 07.08.2019
НБУ выдал лицензии двум небанковским финучреждениям

НБУ выдал лицензии двум небанковским финучреждениям

17:01 06.08.2019
В Украину поставили первую партию препаратов для онкобольных за средства госбюджета 2019 г.

В Украину поставили первую партию препаратов для онкобольных за средства госбюджета 2019 г.

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Кабмин внес изменения в механизм ПСО на рынке э/э

РФ будет вынуждена прокачивать через украинскую ГТС не менее 50 млрд куб м газа ежегодно в ближайшие полтора-два года – председатель Совета НБУ

НБУ подал встречный иск к Коломойскому

Переговорная группа по транзиту российского газа будет создана после формирования нового правительства, но есть и план "Б"

Трубаров настаивает на смене руководства ОПЗ как необходимом условии дальнейшей работы предприятия

ПОСЛЕДНЕЕ

Суд обязал провайдеров заблокировать доступ к сайту, предоставляющему услуги по обмену запрещенных в Украине электронных денег

Правительство утвердило новую редакцию устава ПриватБанка

Ryanair с 29 октября начнет летать из Одессы в Будапешт

Кабмин направил дополнительно более 2,014 млрд грн на развитие автодорог госзначения

Кабмин внес изменения в механизм ПСО на рынке э/э

"Фора" открыла крупнейший магазин сети в ТРЦ Cherry Mall в Вишневом

Суд Люксембурга привел в исполнение решение арбитража о взыскании $2,6 млрд с Газпрома

"Vodafone Украина" планирует до конца года открыть до 60 магазинов собственной розницы и на 25% нарастить штат ритейла

Кабмин рассмотрит вопрос о возложении на "Нафтогаз" ПСО по поставке газа на Луганскую ТЭС

Кабмин одобрил проект письма правительства к ЕИБ по проекту развития аграрной инфраструктуры на $250 млн

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА