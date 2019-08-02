Экономика

16:33 02.08.2019

Госгеонедр выставила на электронный нефтегазовый аукцион 5 участков, один из них за 254 млн грн

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Госгеонедр выставила на электронный нефтегазовый аукцион 5 участков, один из них за 254 млн грн

 Государственная служба геологии и недр (Госгеонедр) на следующий электронный нефтегазовый аукцион в "ProZorro.Продажи", намеченный на 30 октября, выставила специальные разрешения на пользование пяти углеводородными участками в Харьковской, Полтавской и Луганской областях, сообщила пресс-служба ведомства.

Так, со стартовой ценой в 254,6 млн грн на аукцион выставлено спецразрешение на пользование Княжинской площадью (Харьковская обл.). Согласно документации в системе "ProZorro.Продажи", предполагаемые запасы на ней составляют 62,158 млрд куб. м природного газа, 14,6 млн тонн нефти, а также 3,72 млн тонн газового конденсата.

Со стартовой ценой в 7 млн грн к аукциону представлена Салтовская площадь (Харьковская обл.) с перспективными ресурсами 5,33 млрд куб. м. С ценой в 6,8 млн грн на аукцион выставлена Ватажковская площадь (Полтавская обл.) с запасами газа в объеме 3,091 млрд куб м. Печенежское-Кочетковская площадь (Харьковская обл.) с запасами 1,83 млрд куб.м представлена за 4,6 млн грн, Западнотокарская-Краснянская площадь с предполагаемыми ресурсами в 900 млн куб. м – со стартовой ценой в 1,5 млн грн.

Прием предложений к пятому электронному нефтегазовому аукциону осуществляется со 2 августа по 29 октября (до 18:00).

Как сообщалось, с 24 октября 2018 года вступил в силу временный порядок реализации проекта по внедрению электронных торгов по продаже специальных разрешений на пользование недрами. Согласно ему, продажа лицензий осуществляется исключительно через электронные торги. В начале декабря прошлого года Госгеонедр выставила на электронные нефтегазовые аукционы, назначенные на 6 марта 2019 года, первые 10 спецразрешений.

Теги: #аукцион #госгеонедр
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