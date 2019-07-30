Минфин привлек от продажи гривневых ОВГЗ рекордные 17,2 млрд грн и смог снова снизить ставки на 0,2-1 п.п.

Министерство финансов Украины на первичных аукционах во вторник разместило гривневые ОВГЗ на рекордную в истории сумму в 17,2 млрд грн, из которых 10,9 млрд грн составили популярные среди нерезидентов 5,5-летние бумаги.

"Сроки – дольше! Ставки заимствований снова снижены!" – прокомментировала эти результаты министр финансов Оксана Маркарова на своей странице в Facebook.

Согласно информации на сайте Минфина, одновременно ему удалось снова понизить ставки по всем выпускам – в среднем на 0,2-0,5 процентных пункта (п.п.), однако по 2-летним бумагам ставка отсечения упала на 1 п.п. – до 16,75%, а средневзвешенная – на 1,28 п.п., до 16,42% годовых.

Глава Минфин отметила, что с учетом размещения во вторник годовой план госзаимствований выполнен на 76,5%.