СК "Нефтегазстрах" застраховала сотрудников "Украэроруха" по ДМС

Государственное предприятие обслуживания воздушного движения Украины ("Украэрорух", Борисполь) и СК "Нефтегазстрах" (Киев) 19 июля подписали договор добровольного медицинского страхования (непрерывного страхования здоровья) и страхования здоровья на случай болезни сотрудников сообщается в системе электронных закупок ProZorro.

Как сообщалось, ценовое предложение компании составило 17,405 млн грн, ожидаемая стоимость закупки услуг составляет 17,5 млн грн.

Как сообщалось, к аукциону были допущены СК "Арсенал Страхование" и СК "Нефтегазстрах".

До этого заказчик услуги отклонил документы, поданные СК "Саламандра" (ранее "ДИМ Страхования"), СК "Крона", СК "Краина", "Украинская пожарно-страховая компания".