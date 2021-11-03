Кабмин утвердил финплан "Украэроруха" на 2022 г. с чистой прибылью в 10,8 млн грн

Кабинет министров Украины на заседании в среду утвердил финансовый план Государственного предприятия обслуживания воздушного движения ("Украэрорух") на 2022 год.

Утвержденный финплан "Украэроруха" предусматривает получение предприятием в 2022 году чистой прибыли в размере 10,8 млн грн. При этом чистый доход от реализации продукции должен составить 3,684 млрд грн. В целом доход предусматривается получить в сумме 3,740 млрд грн.

Капитальные инвестиции запланированы в размере 743,6 млн грн.

"Украэрорух" создан в 1992 году. Предоставляет полный спектр услуг по аэронавигационному обслуживанию: обслуживание воздушного движения, организация потоков воздушного движения, организация и менеджмент воздушного пространства, радиотехническое обеспечение связи, навигации и наблюдения, обеспечение метеорологической и аэронавигационной информацией всех видов полетов.