Экономика

11:18 17.12.2021

"Укрзализныця" в 2022г планирует получить в 6,7 раза больше прибыли

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"Укрзализныця" в 2022г планирует получить в 6,7 раза больше прибыли

АО "Укрзализныця" (УЗ) по итогам работы в 2022 году планирует получить 1,68 млрд грн чистой прибыли, что в 6,7 раза больше плана на 2021 год.

Как сообщила пресс-служба УЗ в пятницу, соответствующие суммы заложены в проект финансового плана компании на следующий год.

"По итогам этого года ожидаем прибыль свыше 250 млн грн в противовес убытку 2020 года в 12 млрд грн, а уже в следующем году ожидаем динамичный рост прибыли и выход на стабильное развитие", - сообщил директор по экономике и финансам АО "Укрзализныця" Николай Иванинив, которого цитирует пресс-служба компании.

По его словам, УЗ стремится достичь прибыльности не за счет бумажной курсовой разницы, а напрямую от основной деятельности, внедрения реформ и лучших практик управления предприятием.

Так, в проекте финансового плана "Укрзализныци" на 2022 год заложены расходы в сумме 95,115 млрд грн и доходы в сумме 101,012 млрд грн, что на 14% и 18% соответственно больше ожидаемых показателей 2021 года. При этом ожидается рост дохода от грузовых перевозок на 19%, до 82,3 млрд грн, пассажирских – на 12%, до 8,17 млрд грн. Также компания ожидает экономии 500 млн грн от снижения суммы оплаты налога на землю.

Показатель EBITDA "Укрзализныци" в 2022 году ожидается на уровне 20,2 млрд грн, что на 35% выше запланированного показателя по итогам деятельности на 2021 год.

Кроме того, по словам Николая Иванинива, "Укрзализныця" ожидает значительное увеличение капитальных инвестиций за счет всех возможных источников. Проект финплана предусматривает почти 30 млрд грн таких инвестиций в следующем году, что более чем вдвое превышает прогнозный показатель 2021 года. Основные направления инвестирования – строительство, модернизация инфраструктуры и обновление подвижного состава.

Рассказывая о плане государственного финансирования "Укрзализныци", он отметил, что в финплане-2022 закладываются бюджетные средства в сумме 8,1 млрд грн. Из этих средств планируется направить обновление подвижного состава и инфраструктуры. Это, в частности, приобретение пассажирских вагонов, электрификация ряда важных участков, реконструкция вокзалов, платформ и т.д. Также из бюджетных средств планируется направить 706 млн грн на достройку Дарницкого моста.

Теги: #укрзализныця #финплан
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