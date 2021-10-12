Экономика

16:55 12.10.2021

Соглашение об "открытом небе" с ЕС даст предпосылки для снижения цен на авиаперелеты и расширит возможности для путешественников - глава "Украэроруха"

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Соглашение об "открытом небе" с ЕС даст предпосылки для снижения цен на авиаперелеты и расширит возможности для путешественников - глава "Украэроруха"

Заключенное между Украиной и Европейским Союзом и его государствами-членами Соглашение об Общем авиационном пространстве позитивно повлияет на увеличение количества полетов в небе над Украиной, считает руководитель Национального провайдера аэронавигационного обслуживания "Украэрорух" Андрей Ярмак.

"Настоящее Соглашение однозначно создаст условия для появления на рынке большего количества направлений и авиакомпаний, расширит их выбор и возможности пассажиров в планировании путешествий в европейские города. Повышение конкуренции среди авиакомпаний даст предпосылки для снижения цен на авиаперелеты, а европейский уровень дисциплины авиаперевозчиков обеспечит важное преимущество - возрастет уровень защиты прав авиапутешественников", - сказал он в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

По словам Ярмарка, для самих авиакомпаний снятие ограничений на количество рейсов между аэропортами Украины и ЕС создаст возможности для выполнения рейсов в большее количество европейских городов только по договоренностям с соответствующими аэропортами, ограничиваясь чисто соображениями востребованности, а, следовательно, рентабельности открытия новых направлений.

Кроме того, необходимость применения европейских стандартов и правил в сфере авиаперевозок для расширения присутствия на европейском рынке станет для украинских авиаперевозчиков дополнительным стимулом к развитию и совершенствованию качества сервиса, а также к завоеванию лояльности большего количества клиентов.

По мнению руководителя "Украэроруха", все это приведет к тому, что конкуренция среди перевозчиков станет более жесткой.

"Следует заметить, что в сфере управления воздушным движением никаких изменений не предвидится, поскольку Украина является членом Евроконтроля с 2004 года, и аэронавигационная система Украины является частью общеевропейской", - подчеркнул Ярмак.

Он отметил, что "Украэрорух" применяет европейские правила и нормы по всем направлениям основной деятельности, подтверждением чего является, в частности, сертификат от Агентства Европейского Союза по безопасности полетов (EASA) о соответствии функционирования провайдера и сервисов стандартам Евросоюза.

Как сообщалось, во вторник, 12 октября, Украина и Европейский Союз подписали Соглашение о совместном авиационном пространстве (САП). летов внутри Евросоюза нет".

Теги: #ес #авиасообщение #украина #украэрорух
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