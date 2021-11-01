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16:58 01.11.2021

Завершена техническая интеграция Украины к Совместной системе маршрутных сборов Евроконтроля – "Украэрорух"

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Завершена техническая интеграция Украины к Совместной системе маршрутных сборов Евроконтроля – "Украэрорух"

Украина с понедельника, 1 ноября, присоединилась к Совместной системе маршрутных сборов Евроконтроля, что стало завершающим этапом инкорпорирования европейских практик в области аэронавигации и позволило внедрить в Украине европейскую систему взаимодействия в аэронавигационной сфере, сообщила пресс-служба Государственного предприятия обслуживания воздушного движения ("Украэрорух") в понедельник.

"Украинская аэронавигация теперь полностью интегрирована в общеевропейскую систему. Наконец-то завершился процесс, длившийся 17 лет. Он охватывал масштабную адаптацию украинской аэронавигации к современным мировым стандартам и техническим процедурам. Это шаг вперед для улучшения взаимодействия государства и бизнеса", – цитируется министр инфраструктуры Александр Кубраков.

По его словам, новая система формирования ставок и оплаты за авианавигационное обслуживания прозрачна, понятна и удобна для пользования авиакомпаниями. В то же время делается невозможным накопление долгов авиаперевозчиков за пользование услугами "Украэроруха".

В "Украэрорухе" отмечают, что теперь взимание платы за аэронавигационные услуги на маршруте в воздушном пространстве Украины от украинских и зарубежных авиакомпаний будет осуществляться через Центральное бюро маршрутных сборов Евроконтроля (Central Route Charges Office – CRCO).

"Техинтеграция дает конкретные преимущества каждому участнику авиационного рынка. Для авиакомпаний это открытый и стандартизированный процесс формирования ставок, их ежегодная актуализация и удобная оплата счетов. "Украэроруху" - полное покрытие собственных расходов за счет ставок и гарантия их полной оплаты авиакомпаниями. Для Украины - свидетельство непреклонности евроинтеграционного курса во внешней политике", - цитирует руководителя "Украэроруха"Андрея Ярмака пресс-служба компании.

По данным госпредприятия, в процессе техинтеграции проведена масштабная работа по приведению национальной базы расходов в соответствие с требованиями и принципами Евроконтроля и ІСАО, адаптирована национальная нормативно-правовая база в сфере аэронавигации к европейским стандартам, обеспечено соответствие операционных и технических процедур формата Евроконтроля, начат постоянный конструктивный диалог с международными организациями и авиакомпаниями на платформе Евроконтроля.

Ярмак также отметил, что с 2021 года Украина внедрила инициативу по созданию двух зон взимания платы за аэронавигацию на маршруте: в воздушном пространстве над материковой частью Украины (charging zone "Ukraine") и в международном воздушном пространстве над открытыми водами отдельных районов Черного моря, где право обслуживания воздушного движения делегировано Украине (charging zone "Ukraine South"). Соответствующее решение было согласовано странами-членами Евроконтроля в конце прошлого года и продолжит действовать в рамках технической интеграции.

Украина стала членом Европейской организации по безопасности аэронавигации (Евроконтроль) 1 мая 2004 года. Однако все это время оставалась единственной страной, которая не была присоединена к Совместной системе маршрутных сборов, что делало невозможным транспарентный и эффективный порядок расчетов за предоставленные провайдером аэронавигационные услуги.

Теги: #украэрорух #интеграция #евроконтроль
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