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13:15 12.11.2021

СБУ не допустила в украинское воздушное пространство самолет подозреваемого в госизмене нардепа, направлявшегося из Европы в РФ

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СБУ не допустила в украинское воздушное пространство самолет подозреваемого в госизмене нардепа, направлявшегося из Европы в РФ

Служба безопасности Украины и "Украэрорух" заблокировали попытку использования воздушного пространства страны бизнес-джетом, к владельцу которого применены санкции Совета национальной безопасности и обороны Украины.

"Это тот депутат Верховной Рады, которого СБУ подозревает в государственной измене", - сообщила пресс-служба СБУ.

Установлено, что злоумышленники хотели вывести самолет из-под санкций СНБО. Для этого они сменили бортовой номер одного из пяти подсанкционных самолетов: Т7BRG перерегистрирован на T7GIV.

Уже с новым номером 10 ноября воздушное судно пыталось пересечь воздушное пространство Украины, направляясь в РФ из одной из страны Европейского Союза. СБУ совместно с "Украэрорухом" и Госавиаслужбой Украины запретило транзит бизнес-джета.

В сообщении не указывается фамилия нардепа, которому принадлежит самолет, однако предположительно речь идет о народном депутате Тарасе Козаке (фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь").

Как сообщалось, санкции на пять самолетов, на которых осуществлялись перелеты по маршруту Киев – Москва, были наложены решением СНБО 19 февраля 2021 года. Среди них был самолет Виктора Медведчука, который, по словам секретаряля СНБО Алексея Данилова, "с первого дня введенных в отношении него санкций находится в аэропорту "Жуляны", откуда ни одного раза не вылетал". Ещё четыре самолета находились за пределами Украины.

Позже самолеты были перерегистрированы на американские компании и один - на оффшорную компанию. 10 ноября СНБО повторно наложил на них санкции.

Теги: #самолет #сбу #санкции #украэрорух
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