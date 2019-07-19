Гипермаркет "Велмарт" откроется на месте "МегаМаркета" на столичных Березняках

АО "Ритейл Групп" (Retail Group, Киев), управляющая компания торговых продуктовых сетей в составе одноименного холдинга, планирует открыть восьмой гипермаркет сети "Велмарт" в Киеве – на месте недавно закрытого "МегаМаркета" на ул.Березняковская, 31 в Днепровском районе столицы.

Согласно данным профильных ресурсов, Retail Group ищет сотрудников для работы в новом объекте на ул. Березняковская, 31 в Киеве.

Согласно данным веб-сайта компании, по состоянию на 19 июля 2019 года сеть "Велмарт" насчитывает 28 гипермаркетов в Украине, шесть из них действуют в Киеве.

Как указывается в годовом отчете АО "Ритейл Групп", по итогам 2018 года компания сократила чистую прибыль в 8 раз – до 7,7 тыс. грн. Чистый доход компании снизился на 10% и составил 4,88 млн грн, суммарная дебиторская задолженность на конец 2018 года составила 71,2 млн грн, нераспределенная прибыль – 1,133 млн грн.

Как сообщалось, Retail Group в 2015 году начала развитие новой продуктовой сети формата дисконтного гипермаркета "Велмарт". Первые два объекта новой сети были открыты в результате переформатирования супермаркетов сети "Велика Кишеня" в Обухове и Белой Церкви (оба – Киевская обл.).

Как сообщалось, в июне 2019 года сеть "МегаМаркет" закрыла один из трех киевских гипермаркетов - объект на ул. Березняковская, 31 в Днепровском районе столицы.

Открытие "МегаМаркета" на Березняках состоялось менее двух лет назад (в августе 2017 года) в здании ранее действующего гипермаркета "ТамТам" (входит в группу "Континиум", Луцк). Группа "Континиум" построила и ввела здание в эксплуатацию в 2014 году.

Общая площадь объекта составляет около 10 тыс. кв. м, площадь торгового зала – около 4,5 тыс. кв. м.

ПАО "Ритейл Групп" создано в 2005 году. Основным акционером ПАО, согласно данным отчета за 2018 года, являлась компания "Хазинарт Лимитед" (84%, Кипр) и ООО "Альта Эксперт" (9%). По состоянию на 2017 году долей в предприятии также владела инвесткомпания Dragon Capital (6,96%) .

Основателем и конечным бенефициаром холдинга Retail Group выступает бизнесмен Роман Лунин.