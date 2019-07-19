Экономика

16:43 19.07.2019

Гипермаркет "Велмарт" откроется на месте "МегаМаркета" на столичных Березняках

2 мин читать

 АО "Ритейл Групп" (Retail Group, Киев), управляющая компания торговых продуктовых сетей в составе одноименного холдинга, планирует открыть восьмой гипермаркет сети "Велмарт" в Киеве – на месте недавно закрытого "МегаМаркета" на ул.Березняковская, 31 в Днепровском районе столицы.

Согласно данным профильных ресурсов, Retail Group ищет сотрудников для работы в новом объекте на ул. Березняковская, 31 в Киеве.

Согласно данным веб-сайта компании, по состоянию на 19 июля 2019 года сеть "Велмарт" насчитывает 28 гипермаркетов в Украине, шесть из них действуют в Киеве.

Как указывается в годовом отчете АО "Ритейл Групп", по итогам 2018 года компания сократила чистую прибыль в 8 раз – до 7,7 тыс. грн. Чистый доход компании снизился на 10% и составил 4,88 млн грн, суммарная дебиторская задолженность на конец 2018 года составила 71,2 млн грн, нераспределенная прибыль – 1,133 млн грн.

Как сообщалось, Retail Group в 2015 году начала развитие новой продуктовой сети формата дисконтного гипермаркета "Велмарт". Первые два объекта новой сети были открыты в результате переформатирования супермаркетов сети "Велика Кишеня" в Обухове и Белой Церкви (оба – Киевская обл.).

Как сообщалось, в июне 2019 года сеть "МегаМаркет" закрыла один из трех киевских гипермаркетов - объект на ул. Березняковская, 31 в Днепровском районе столицы.

Открытие "МегаМаркета" на Березняках состоялось менее двух лет назад (в августе 2017 года) в здании ранее действующего гипермаркета "ТамТам" (входит в группу "Континиум", Луцк). Группа "Континиум" построила и ввела здание в эксплуатацию в 2014 году.

Общая площадь объекта составляет около 10 тыс. кв. м, площадь торгового зала – около 4,5 тыс. кв. м.

ПАО "Ритейл Групп" создано в 2005 году. Основным акционером ПАО, согласно данным отчета за 2018 года, являлась компания "Хазинарт Лимитед" (84%, Кипр) и ООО "Альта Эксперт" (9%). По состоянию на 2017 году долей в предприятии также владела инвесткомпания Dragon Capital (6,96%) .

Основателем и конечным бенефициаром холдинга Retail Group выступает бизнесмен Роман Лунин.

Теги: #ритейл #гипермаркет #велмарт #березняки
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:27 13.06.2019
Сопоставимые продажи Tesco выросли на 0,2% в I финквартале

Сопоставимые продажи Tesco выросли на 0,2% в I финквартале

11:00 30.05.2019
Британский ритейлер Watches of Switzerland привлечет 220 млн фунтов в рамках IPO

Британский ритейлер Watches of Switzerland привлечет 220 млн фунтов в рамках IPO

14:21 22.05.2019
Магазины H&M могут открыться в ТРЦ "Караван" в Харькове и Днепре

Магазины H&M могут открыться в ТРЦ "Караван" в Харькове и Днепре

16:07 16.05.2019
Ритейлеры одежды отказываются от кашемира из-за ущерба для окружающей среды

Ритейлеры одежды отказываются от кашемира из-за ущерба для окружающей среды

16:53 15.05.2019
"Адидас-Украина" откроет в ТРЦ River Mall магазины Adidas и Reebok

"Адидас-Украина" откроет в ТРЦ River Mall магазины Adidas и Reebok

14:58 08.05.2019
Крупнейший в Европе французский ритейлер Carrefour изучает продажу китайского бизнеса, за который может получить $1 млрд

Крупнейший в Европе французский ритейлер Carrefour изучает продажу китайского бизнеса, за который может получить $1 млрд

10:36 19.04.2019
Гендиректор британского ритейлера Debenhams Серхио Бухер ушел в отставку

Гендиректор британского ритейлера Debenhams Серхио Бухер ушел в отставку

18:17 19.03.2019
KarKat Fashion в 2019г расширит в Украине сеть испанских брендов Women'secret и Springfield до 19 магазинов

KarKat Fashion в 2019г расширит в Украине сеть испанских брендов Women'secret и Springfield до 19 магазинов

17:38 19.03.2019
Российская МТС констатирует наличие доли риска в развитии собственной розницы "Vodafone Украина"

Российская МТС констатирует наличие доли риска в развитии собственной розницы "Vodafone Украина"

12:11 01.03.2019
Intertop Ukraine откроет первый в Украине The North Face, еще 8 магазинов в киевском ТРЦ River Mall

Intertop Ukraine откроет первый в Украине The North Face, еще 8 магазинов в киевском ТРЦ River Mall

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Суды Нидерландов и Люксембурга отклонили апелляции "Газпрома" о принудительном исполнении решения Стокгольмского арбитража

Дания дала первое разрешение трубе Baltic Pipe, которой Польша хочет снизить зависимость от Газпрома

Глава Минфина ожидает большего снижения учетной ставки и призывает разблокировать "большую приватизацию"

НБУ отрицает угрозу от нынешних инвестиций нерезидентов в ОВГЗ

Нацбанк допускает выпуск Украиной евробондов на $1 млрд

ПОСЛЕДНЕЕ

Финансовые ресурсы Фонда гарантирования вкладов в июне-2019 выросли на 3,3%

Auchan присматривается к рынкам стран Балтии, может купить одну из местных торгсетей

Нефть продолжает рост на новостях об уничтожении США иранского беспилотника, Brent на уровне $62,8 за баррель

"ArcelorMittal Кривой Рог" вновь подтвердил готовность к сотрудничеству с госорганами по экопроверкам

ФГИ ожидает назначения советников по приватизации на ближайшем заседании Кабмина

Суды Нидерландов и Люксембурга отклонили апелляции "Газпрома" о принудительном исполнении решения Стокгольмского арбитража

"Пежо Ситроен Украина" открыл 6 дилерских центров в Украине, к концу года ожидает более 10

Срок задержания танкера Grace 1 в Гибралтаре продлен по решению суда до 15 августа

Макс Поляков: Украинские госкомпании — не единственные игроки на рынке космических технологий

"Пежо Ситроен Украина" открыл 6 дилерских центров в Украине, к концу года ожидает более 10

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА