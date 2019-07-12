Экономика

16:19 12.07.2019

Военная бронемашина "Козак-2М1" успешно прошла госиспытания

2 мин читать
Военная бронемашина "Козак-2М1" успешно прошла госиспытания

В Украине успешно завершились государственные испытания бронированной колесной машины "Козак-2М1", предназначенной для выполнения широкого спектра боевых задач, сообщается на сайте "Лиги оборонных предприятий".

"Это первые в истории независимой Украины испытания бронированной машины такого класса. Козак-2М1 – это полноценный броневик для выполнения широкого круга боевых задач. Козак-2М1 даже классифицирован иначе – как "Бронированная Боевая Колесная Машина"… По сути, Козак-2М1 – это компактный БТР", - отметил глава правления Лиги, председатель совета директоров ЧАО "НПО "Практика" Олег Высоцкий.

По его словам, "Козак-2М1" это машина военного типа - без рамы, с несущим корпусом, обладает хорошей проходимостью, высокой скоростью и устойчивостью, а также компактный по высоте, что снижает его уязвимость.

Высоцкий отметил, что в начале 2016 года Министерство обороны проводило ведомственные сравнительные испытания 11 бронемашин разных производителей, но лишь трое из них затем прошли и госиспытания, в том числе и Козак-2М1, и одна из машин госипытания не прошла. У "Козака-2М1" они длились с октября 2018 по июль 2019 года, за это время машина была проверена по более чем 50-ти методикам, испытывалась в условиях, максимально приближенных к боевым.

Глава правления Лиги рассказал, что во всем мире есть не более 10 производителей, выпускающих машины такого класса – в США, Швейцарии и Франции, а на постсоветском пространстве ее аналогов никто больше самостоятельно не создал.

"Испытания автомобиля "Козак-2М1" – это успех не только "Практики". Это совместный успех всего оборонно-промышленного комплекса, Министерства обороны и Вооруженных сил Украины. В работе по созданию машины участвовало большое количество предприятий – как частных, так и государственных. Это большой успех нас всех", - резюмировал Высоцкий.

Теги: #козак #испіытания #бронемашина #впк
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:22 10.07.2019
Украино-российский "телемост" проведут на ТВ РФ в пятницу, заявил Козак в Москве

Украино-российский "телемост" проведут на ТВ РФ в пятницу, заявил Козак в Москве

17:11 10.07.2019
Украино-российский "телемост" проведут на ТВ РФ в пятницу, заявил Козак в Москве

Украино-российский "телемост" проведут на ТВ РФ в пятницу, заявил Козак в Москве

20:50 08.07.2019
Сообщение о покупке Козаком телеканала ZIK отсутствует в реестре деклараций

Сообщение о покупке Козаком телеканала ZIK отсутствует в реестре деклараций

20:45 08.07.2019
Козак назвал "циничной ложью" заявления Луценко о связи телеканала NewsOne с российским "Промсвязьбанком"

Козак назвал "циничной ложью" заявления Луценко о связи телеканала NewsOne с российским "Промсвязьбанком"

18:42 08.07.2019
РФ и Беларусь приступят к обсуждению цены на газ, решив вопрос об углублении интеграции

РФ и Беларусь приступят к обсуждению цены на газ, решив вопрос об углублении интеграции

15:19 08.07.2019
Следователям ГСУ СБУ поручено допросить собственника NewsOne Козака и генпродюсера канала Голованова в рамках дела о покушении на госизмену

Следователям ГСУ СБУ поручено допросить собственника NewsOne Козака и генпродюсера канала Голованова в рамках дела о покушении на госизмену

12:37 19.06.2019
Глава АМКУ поручил проверить информацию о покупке телеканала ZIK

Глава АМКУ поручил проверить информацию о покупке телеканала ZIK

16:49 04.06.2019
Украина заинтересована в сотрудничестве с США по повышению эффективности отечественного ВПК - Гройсман

Украина заинтересована в сотрудничестве с США по повышению эффективности отечественного ВПК - Гройсман

14:14 17.12.2018
Депутат Козак отчитался о покупке группы телеканалов "112 Украина" стоимостью 72,9 млн грн

Депутат Козак отчитался о покупке группы телеканалов "112 Украина" стоимостью 72,9 млн грн

18:05 03.11.2018
Меморандум о сотрудничестве подписали "Укроборонпром" и управление ВПК Турции

Меморандум о сотрудничестве подписали "Укроборонпром" и управление ВПК Турции

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Уровень теневой экономики в 2018г. впервые за 10 лет снизился до 30% ВВП - МЭРТ

"Нафтогаз Украины" открыл книги заявок на евробонды в долларах и евро - источник

"Нафтогаз" на встрече с Зеленским понизил цену на газ для населения

Международный финансовый аудит "Укроборонпрома" может быть начат уже в сентябре – Абромавичус

Суд по иску НБУ открыл производство по делам о взыскании средств с Коломойского

ПОСЛЕДНЕЕ

Volkswagen вложит около $2,6 млрд в партнера Ford по выпуску беспилотных автомобилей

КВСЗ просит суд взыскать с "Укрзализныци" 1,4 млрд грн за заказанные вагоны

Уровень теневой экономики в 2018г. впервые за 10 лет снизился до 30% ВВП - МЭРТ

"Укрспирт" возобновил отгрузку спирта

"Унит" называет "клеветой" заявление "Укрзализныци" о получении неправомерной выгоды от продажи электронных ж/д билетов

Доля рынка "на сутки вперед" демонстрирует динамику к снижению – Ковальчук

Гендиректор "ArcelorMittal Кривой Рог" критикует экопопулизм и чрезмерность "зеленой идеологии" для пиара на выборах

Германия больше всех пострадала от форс-мажора на нефтепроводе "Дружба"

Более 3 тыс. печатных СМИ выходило в Украине в первом полугодии 2019 году - Госкомтелерадио

"Киевтеплоэнерго" намерено переоснастить оборудование столичной ТЭЦ-5

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА