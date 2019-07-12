Военная бронемашина "Козак-2М1" успешно прошла госиспытания

В Украине успешно завершились государственные испытания бронированной колесной машины "Козак-2М1", предназначенной для выполнения широкого спектра боевых задач, сообщается на сайте "Лиги оборонных предприятий".

"Это первые в истории независимой Украины испытания бронированной машины такого класса. Козак-2М1 – это полноценный броневик для выполнения широкого круга боевых задач. Козак-2М1 даже классифицирован иначе – как "Бронированная Боевая Колесная Машина"… По сути, Козак-2М1 – это компактный БТР", - отметил глава правления Лиги, председатель совета директоров ЧАО "НПО "Практика" Олег Высоцкий.

По его словам, "Козак-2М1" это машина военного типа - без рамы, с несущим корпусом, обладает хорошей проходимостью, высокой скоростью и устойчивостью, а также компактный по высоте, что снижает его уязвимость.

Высоцкий отметил, что в начале 2016 года Министерство обороны проводило ведомственные сравнительные испытания 11 бронемашин разных производителей, но лишь трое из них затем прошли и госиспытания, в том числе и Козак-2М1, и одна из машин госипытания не прошла. У "Козака-2М1" они длились с октября 2018 по июль 2019 года, за это время машина была проверена по более чем 50-ти методикам, испытывалась в условиях, максимально приближенных к боевым.

Глава правления Лиги рассказал, что во всем мире есть не более 10 производителей, выпускающих машины такого класса – в США, Швейцарии и Франции, а на постсоветском пространстве ее аналогов никто больше самостоятельно не создал.

"Испытания автомобиля "Козак-2М1" – это успех не только "Практики". Это совместный успех всего оборонно-промышленного комплекса, Министерства обороны и Вооруженных сил Украины. В работе по созданию машины участвовало большое количество предприятий – как частных, так и государственных. Это большой успех нас всех", - резюмировал Высоцкий.