Исполнительным директором "ДТЭК ВИЭ" назначен экс-сотрудник "ДТЭК Энерго" Мишин

Исполнительным директором "ДТЭК ВИЭ" назначен Антон Мишин, ранее руководивший дирекцией по финансам "ДТЭК Энерго".

Сообщила пресс-служба компании, Мишин возглавит дирекцию, в которую входят два департамента: экономика и финансы и корпоративная поддержка бизнеса.

Кроме того, на должность операционного директора "ДТЭК ВИЭ" назначен Благовест Начев. Ранее он возглавлял энергетические подразделения компаний AES Corporation и Veolia Environment в Болгарии.

Начев будет курировать структурирование и управление растущим портфелем активов компании.

"Компания "ДТЭК ВИЭ" быстро развивается: мы планируем увеличить мощности наших станций до 1 ГВт до конца года и продолжить расширение портфеля проектов ВИЭ. Наша стратегия развития соответствует амбициозным целям Энергетической стратегии Украины по росту доли возобновляемой энергетики в энергобалансе до 25% к 2030 году. Новые руководители усилят команду "ДТЭК ВИЭ" и поддержат компанию в непрерывном развитии, что позволит выполнить наши стратегические цели", - прокомментировал кадровые назначения гендиректор "ДТЭК ВИЭ" Филипп Лекебуш.

"ДТЭК ВИЭ" - операционная компания, управляющая активами ДТЭК в сфере возобновляемых источников энергии. В ее состав входят действующие Ботиевская ВЭС (200 МВт), Приморская ВЭС-1 (100 МВт), Никопольская СЭС (200 МВт), Трифановская СЭС (10 МВт), предоставляющая сервисы по обслуживанию ветротурбин компания "Винд Тех", а также проекты в стадии реализации – Приморская ВЭС-2 (100 МВт), Орловская ВЭС (100 МВт), Тилигульская ВЭС (565 МВт), Покровская СЭС (200 МВт), Васильковская СЭС (115 МВт) и Павлоградская СЭС (105 МВт).

ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы "Систем кэпитал менеджмент" (СКМ, Донецк) Рината Ахметова. Корпорации делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.