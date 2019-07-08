Экономика

16:43 08.07.2019

НАБУ снова отменило тендер на ОСАГО

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НАБУ снова отменило тендер на ОСАГО

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) 8 июля снова отменило тендер на закупку услуг обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств - 120 ед.

Как сообщается в системе электронных госзакупок ProZorro, причина отмены тендера - подача менее двух предложений.

Единственным участником тендера была НАСК "Оранта" с ценовым предложением 111,928 тыс. грн. Ожидаемая стоимость закупки услуг составляет 120 тыс. грн.

Как сообщалось, аналогичный тендер был отменен 20 июня по такой же причине.

Теги: #набу #осаго #тендер
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