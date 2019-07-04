Экономика

11:01 04.07.2019

Финский концерн Metso объединит горнодобывающее подразделение с компанией Outotec

1 мин читать
Финский концерн Metso объединит горнодобывающее подразделение с компанией Outotec

Финский машиностроительный концерн Metso Oyj объединит горнодобывающее подразделение с компанией Outotec Oyj, чтобы создать лидера в области технологий производства, оборудования и услуг для горнодобывающей и металлургической промышленности.

Как сообщается в пресс-релизе Metso, объединенная компания получит название Metso Outotec, ее общие продажи в прошлом году могли бы составить 3,9 млрд евро.

В рамках сделки, стоимость которой не была обнародована, акционеры Metso получат 4,3 новой акции Outotec за каждую акцию Metso. Таким образом, акционеры Metso будут владеть около 78% акций и голосов в Metso Outotec, а акционерам Outotec будет принадлежать примерно 22%.

Новую компанию возглавит нынешний главный исполнительный директор Metso Пекка Ваурамо, в состав управляющего совета Metso Outotec войдут члены советов директоров обеих компаний.

Акции Metso в ходе торговой сессии в четверг дорожают на 4,81%, бумаги Outotec растут на 20,17%.

Теги: #металлургпром #концерн
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:38 26.04.2019
Концерн Daimler удивлен наличием у Ким Чен Ына немецкого бронированного лимузина

Концерн Daimler удивлен наличием у Ким Чен Ына немецкого бронированного лимузина

11:29 22.05.2017
Huntsman и Clariant создадут химический концерн стоимостью $20 млрд

Huntsman и Clariant создадут химический концерн стоимостью $20 млрд

14:10 30.03.2016
Метпредприятия Украины в 2015г сократили инвестиции в реконструкцию почти на треть - "Металлургпром"

Метпредприятия Украины в 2015г сократили инвестиции в реконструкцию почти на треть - "Металлургпром"

09:48 16.03.2016
Суд приостановил действие приказа МЭРТ по балансу металлолома на 2016 г. по иску "Металлургпрома"

Суд приостановил действие приказа МЭРТ по балансу металлолома на 2016 г. по иску "Металлургпрома"

20:18 28.09.2015
В КРРТ опровергают информацию депутата о назначении гендиректора Концерна за взятку и требуют открытия дела за клевету

В КРРТ опровергают информацию депутата о назначении гендиректора Концерна за взятку и требуют открытия дела за клевету

09:46 15.07.2015
Доналоговый убыток меткомпаний Украины за 5 мес. сократился на 14%, чистый доход вырос на 15% – "Металлургпром"

Доналоговый убыток меткомпаний Украины за 5 мес. сократился на 14%, чистый доход вырос на 15% – "Металлургпром"

16:56 08.07.2015
Украина в 2015г. сократит выпуск металлопродукции на 16%-17% - прогноз

Украина в 2015г. сократит выпуск металлопродукции на 16%-17% - прогноз

12:37 03.01.2014
Украина в 2013г незначительно нарастила выпуск чугуна и стали, сохранила проката, снизила - труб

Украина в 2013г незначительно нарастила выпуск чугуна и стали, сохранила проката, снизила - труб

13:10 13.07.2011
Метпредприятия Украины намерены в августе незначительно увеличить выпуск продукции

Метпредприятия Украины намерены в августе незначительно увеличить выпуск продукции

15:16 08.12.2010
Метпредпрития Украины продолжают работать в убыток

Метпредпрития Украины продолжают работать в убыток

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Подготовка Украины к прекращению "Газпромом" транзита газа с 2020г под угрозой из-за падения добычи "Укргазвыдобування" – исполнительный директор "Нафтогаза"

Правительство Украины прогнозирует рост дефицита торгового баланса Украины в 2020-2022гг

Зеленский призвал канадский бизнес инвестировать в Украину, в приоритете – проекты по восстановлению Донбасса

Решение суда по тарифам для "Укрэнерго" делает невозможным функционирование новой модели рынка э/э

Суд по требованию НЗФ приостановил действие постановлений НКРЭКУ по установлению тарифов для "Укрэнерго" на ІІ полугодие

ПОСЛЕДНЕЕ

Минфин Украины на 16 млрд грн повысил прогноз платежей по госдолгу в 2020г

Подготовка Украины к прекращению "Газпромом" транзита газа с 2020г под угрозой из-за падения добычи "Укргазвыдобування" – исполнительный директор "Нафтогаза"

Китай готовится возобновить закупки сельхозтоваров в США, продолжит покупать свинину

Сервис вызова такси Bolt откроет офис и R&D-центр в UNIT.City

Правительство Украины прогнозирует рост дефицита торгового баланса Украины в 2020-2022гг

Зеленский призвал канадский бизнес инвестировать в Украину, в приоритете – проекты по восстановлению Донбасса

"Нафтогаз" 4 июля проведет первые торги по продаже природного газа на УЭБ

"Нафтогаз" направил на дивиденды 30% от чистой прибыли за 2018г, оспорил решение Кабмина о 90%

НКРЭКУ оспорила решение суда об отмене тарифов "Укрэнерго" по иску НЗФ

Аэропорт "Запорожье" за полгода увеличил пассажиропоток почти на 33,5%

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА