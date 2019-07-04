Финский концерн Metso объединит горнодобывающее подразделение с компанией Outotec

Финский машиностроительный концерн Metso Oyj объединит горнодобывающее подразделение с компанией Outotec Oyj, чтобы создать лидера в области технологий производства, оборудования и услуг для горнодобывающей и металлургической промышленности.

Как сообщается в пресс-релизе Metso, объединенная компания получит название Metso Outotec, ее общие продажи в прошлом году могли бы составить 3,9 млрд евро.

В рамках сделки, стоимость которой не была обнародована, акционеры Metso получат 4,3 новой акции Outotec за каждую акцию Metso. Таким образом, акционеры Metso будут владеть около 78% акций и голосов в Metso Outotec, а акционерам Outotec будет принадлежать примерно 22%.

Новую компанию возглавит нынешний главный исполнительный директор Metso Пекка Ваурамо, в состав управляющего совета Metso Outotec войдут члены советов директоров обеих компаний.

Акции Metso в ходе торговой сессии в четверг дорожают на 4,81%, бумаги Outotec растут на 20,17%.