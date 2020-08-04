Экономика

15:01 04.08.2020

"ArcelorMittal Кривой Рог" в июле возглавил список крупнейших получателей бюджетного возмещения НДС

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"ArcelorMittal Кривой Рог" в июле возглавил список крупнейших получателей бюджетного возмещения НДС

Металлургический комбинат "ArcelorMittal Кривой Рог" в июле 2020 года поднялся со второй на первую строку списка крупнейших получателей бюджетного возмещения налога на добавленную стоимость (НДС), хотя по итогам месяца получил почти вдвое меньше - 573,7 млн грн против 977 млн грн в июне.

Согласно данным Государственной казначейской службы (ГКСУ), за меткомбинатом с небольшим отрывом расположились Полтавский горно-обогатительный комбинат (ГОК) - 543,26 млн грн (477,25 млн грн в июне) и аффилированный с группой "Метинвест" Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича - 515,1 млн грн (597,44 млн грн).

Меткомбинат "Запорожсталь" из группы "Метинвест" несколько улучшил свой результат за месяц - 482,8 млн грн (451,3 млн грн), свидетельствуют данные Госказначейства.

Замыкает первую пятерку "Сантрейд", входивший в июне в тройку лидеров, - 337,4 млн грн (681,8 млн грн).

Десятку лидеров списка также составляют меткомбинат "Азовсталь" из группы "Метинвест" - 317,5 млн грн (451,3 млн грн), Днепровский меткомбинат - 312,06 млн грн (250,74 млн грн), Северный ГОК - 176,25 млн грн (181,9 млн грн).

Замыкают первую десятку ООО "Трансгрейнтерминал" - 171,9 млн грн, Управление ГКСУ в Печерском районе Киева - 150 млн грн, указано в данных казначейства (информация о возмещении в июне отсутствовала).

Агроэкспортер "Гленкор Агрикалчер Украина" открывает третью пятерку списка с показателем 149,9 млн грн возмещенного из бюджета НДС (данные о возмещении в июне отсутствуют).За ним расположились "Осидз Блек Си" - 142,33 млн грн (данные отсутствовали), "АДМ Юкрейн" - 139,05 млн грн (229,78 млн грн), "Олам Украина" - 114,38 млн грн (85,6 млн грн), Южный ГОК - 111,9 млн грн (283,2 млн грн).

Свыше 90 млн грн бюджетного возмещения НДС получили две компании: Николаевский глиноземный завод - почти 93 млн грн и Побужский ферроникелевый комбинат - 91,2 млн грн (данные в июне отсутствовали).

Согласно данным ГКСУ, в целом бюджетное возмещение НДС в июле 2020 года составило 9,13 млрд грн по сравнению с 11,62 млрд грн в июне.

Теги: #ндс #металлургпром #arcelormittal
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