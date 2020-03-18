Экономика

12:01 18.03.2020

Метпредприятия Украины за 2 мес. сохранили потребление газа на 3%, снизили электроэнергии на 5%

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Метпредприятия Украины за 2 мес. сохранили потребление газа на 3%, снизили электроэнергии на 5%

Металлургические предприятия Украины в январе-феврале текущего года сохранили потребление природного газа на уровне аналогичного периода прошлого года - 310 млн куб. м.

Согласно информационной справке объединения "Укрметаллургпром", потребление электроэнергии метпредприятиями за этот период составило около 1,83 млрд кВт-ч (95% к январю-февралю-2019).

Как сообщалось, метпредприятия Украины в 2019 году снизили потребление природного газа на 2% по сравнению с 2018 годом - до 1,8 млрд куб. м. Потребление электроэнергии метпредприятиями в 2019 году составило около 11,2 млрд кВт-ч (95% относительно 2018 года).

В 2018 году метпредприятия снизили потребление природного газа на 4% по сравнению с 2017 годом с учетом предприятий на временно неподконтрольной территории (НКТ), но нарастили на 4% без предприятий на НКТ - до 1,840 млрд куб. м. Потребление электроэнергии метпредприятиями за 2018 год составило 11,76 млрд кВт-ч (102% объема потребления за 2017 год - с НКТ, 106% - без НКТ).

В 2017 году метпредприятия нарастили потребление природного газа на 3% по сравнению с 2016 годом - до 1,8 млрд куб. м, но снизили на 11% потребление электроэнергии - до 11,5 млрд кВт-ч. В 2016 году метпредприятия снизили потребление природного газа на 1% по сравнению с 2015 годом - до 1,74 млрд куб. м, но нарастили использование электроэнергии на 4% - до 12,9 млрд кВт-ч.

В 2015 году было зафиксировано сокращение потребления природного газа на 19% - до 2,013 млрд куб. м, при этом использование электроэнергии снизилось на 13% - до 12,4 млрд кВт-ч.

В 2014 году потребление газа металлургами составило около 2,5 млрд куб. м (81% объема потребления за 2013 год).

Теги: #газ #электроэнергия #металлургпром
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