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11:27 26.06.2020

Китай увеличил выпуск цветных металлов на 2,7% в январе-мае

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Китай увеличил выпуск цветных металлов на 2,7% в январе-мае

Объем производства 10 основных цветных металлов в КНР в январе-мае увеличился на 2,7% относительно того же периода прошлого года - до 24,13 млн тонн, сообщила Китайская ассоциация цветной металлургии.

Таким образом, темпы подъема несколько ускорились по сравнению с 2,6%-ным ростом по итогам января-апреля.

В том числе выпуск электролитического алюминия за пять месяцев текущего года увеличился на 2,1% и достиг 14,81 млн тонн, сообщает агентство "Синьхуа".

В мае производство 10 металлов выросло на 4,1% в годовом выражении - до 4,98 млн тонн.

В число основных цветных металлов входят медь, алюминий, свинец, цинк, никель, олово, сурьма, ртуть, магний и титан.

Теги: #металлургпром #китай
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