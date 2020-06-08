"Метинвест" сохранил 42-е место среди мировых производителей стали в 2019г - Worldsteel

"Метинвест", крупнейший украинский горно-металлургический холдинг, по итогам 2019 года сохранил 42-е место в списке крупнейших мировых производителей стали с объемом 9,58 млн тонн

В 2018 году "Метинвест" также был на 42-м месте с объемом 9,37 млн тонн стали, это же , 42-е место было в 2017 году с объемом 9,59 млн тонн. В 2016 году с объемом 10,34 млн тонн стали Метинвест" был 37-м, в 2015 году (9,65 млн тонн) – на 40-м месте, в 2014 году (11,18 млн тонн) – на 33-м месте.

Согласно обнародованному Всемирной ассоциацией производителей стали (World Steel Association, Worldsteel) ежегодному сборнику мировых производителей стали, крупнейшей сталелитейной компанией по итогам прошлого года осталась ArcelorMittal с объемом производства 97,31 млн тонн (в 2018-м - 96,42 млн тонн).

Затем идут China Baowu Group - 95,47 млн тонн (67,43 млн тонн), Nippon Steel с 51,68 млн тонн (49,22 млн тонн), HBIS Group с 46,56 млн тонн (46,8 млн тонн) и POSCO 43,12 млн тонн (42,86 млн тонн).

В списке из 50 крупнейших мировых производителей стали по итогам 20198 года, как и по итогам 2018-го, 2017-го, 2016-го, 2015-го и 2014 гг., кроме "Метинвеста", украинских компаний нет. Корпорация "Индустриальный союз Донбасса" (ИСД), находившаяся по итогам 2013 года на 44-м месте с объемом производства 7,9 млн тонн, по итогам 2014-го, 2015-го, 2016-го, 2017, 2018 и 2019 гг. выпала из списка лидеров.

Среди российских компаний НЛМК заняла 21-е место с объемом 15,61 млн тонн (по итогам 2018 года - 17 место с 17,39 млн тонн), Evraz group - 28-е место с 13,81 млн тонн (30-е место с 13,02 млн тонн), Магнитогорский МК - 32-е с 12,46 млн тонн (31-е с 12,66 млн тонн), "Северсталь" - 37-е место с 11,85 млн тонн (34-е место с 12,04 млн тонн).

По данным Worldsteel, Украина в 2019 году произвела 20,8 млн тонн стали и заняла 13-е место (в 2018 году - 21,1 млн тонн, 13-е место), объем производства чугуна составил 20,1 млн тонн (20,6 млн тонн), при этом на экспорт в прошлом году было поставлено страной 2,6 млн тонн чугуна, видимое потребление чугуна в Украине составило 17,5 млн тонн. Видимое потребление стали в 2019 году в Украине составило 4,8 млн тонн (4,7 млн тонн в 2018 году), при этом потребление на одного человека достигло 108,1 кг (в 2018-м – 107,2 кг/чел.).

В среднем в мире в 2019 году видимое потребление стали составило 229,3 кг/чел. (224 кг/чел.), лучшие показатели – в Южной Корее 1039 кг/чел. (1049,6 кг/чел.), Тайване 759,8 кг/чел. (752,4 кг/чел.), Чехии 673,6 кг/чел. (712,6 кг/чел.), Китае 632,9 кг/чел. (585,6 кг/чел), Японии 498,1 кг/чел. (514,2 кг/чел.) и Австрии 444,5 кг/чел. (470,7 кг/чел.).

По итогам 2018 года, Украина заняла 10-е место мирового рейтинга крупнейших экспортеров стали, реализовав на внешних рынках 15,6 млн тонн металлопродукции (в 2018-м - 10-е место с 15,1 млн тонн), первое место у Китая - 63,8 млн тонн (68,8 млн тонн), Россия – на 4-м месте с 29,5 млн тонн (3-е место с 33,3 млн тонн).

Вместе с тем в рейтинге нетто-экспортеров Украина заняла четвертое место в мире с объемом 14 млн тонн (в 2018-м – пятое место с 13,5 млн тонн), первое у Китая с 48,3 млн тонн (первое с 54,4 млн тонн), второе – у Японии с 26,7 млн тонн (второе с 29,8 млн тонн), а Россия – на третьем месте с 22,7 млн тонн (третье место с 27 млн тонн).

Наибольшими импортерами металла в прошлом году был ЕС-28 с 40,2 млн тонн, исключая межрегиональную торговлю (в 2018-м ЕС-28 также занимала первое место с 44,9 млн тонн импорта), на втором месте США с 27,1 млн тонн (в 2018-м также занимала второе место с 31,7 млн тонн).

В рейтинге нетто-импортеров по итогам 2019 года лидирует США с 19,8 млн тонн (1-е место с 23,1 млн тонн), на втором месте Таиланд с 15,1 млн тонн (было второе место с 13,6 млн тонн), на третьем месте ЕС с 12,4 млн тонн (было второе место с 16,5 млн тонн).

"Метинвест" является вертикально интегрированной горнодобывающей группой компаний, управляющей активами в каждом звене производственной цепочки от добычи ЖРС и угля и производства кокса до выпуска полуфабрикатов и конечной продукции из стали, трубопроката и рулонов, а также производства другой продукции с высокой добавленной стоимостью. Группа состоит из добывающих и металлургических предприятий, находящихся в Украине, Европе и США и имеет сеть продаж с охватом всех ключевых мировых рынков. Основными акционерами "Метинвеста" являются группа СКМ (71,24%) и "Смарт-холдинг" (23,76%), совместно управляющие компанией. ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".