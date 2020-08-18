Экономика

15:55 18.08.2020

"Метинвест" на ЦГОКе подтверждает достижение 70,5% железа в концентрате премиум-класса после модернизации оборудования

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"Метинвест" на ЦГОКе подтверждает достижение 70,5% железа в концентрате премиум-класса после модернизации оборудования

Центральный горно-обогатительный комбинат (ЦГОК, Кривой Рог Днепропетровской обл.), входящий в группу "Метинвест", после завершения масштабного проекта по модернизации фабрики обогащения достиг выпуска концентрата премиального класса с массовой долей железа 70,5%.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в компании, в настоящее время ЦГОК производит товарные окатыши с содержанием железа 67,5% и часть премиального концентрата с содержанием железа 70,5%.

"70,5% - это содержание железа в нашем лучшем концентрате, которого в этом году достигли", - пояснили в компании.

В свою очередь в информации "Метинвест Кривой Рог" в Facebook отмечается, что выпуск высококачественного концентрата стал возможен благодаря модернизации участка тонкого грохочения и обезвоживания.

"Его модернизация стала частью большого стратегического проекта по созданию первого в Украине производства окатышей для DRI-технологии (прямого восстановления железа). Теперь фабрика обогащения может выпускать концентрат с массовой долей железа 70,5%, что и становится материалом для востребованных на международном рынке окатышей", - констатируется в сообщении.

Как сообщалось, что технологическую линию модернизировали с весны 2019 года. За этот период был построен участок тонкого грохочения и обезвоживания, а также обновлена одна из секций обогатительной фабрики комбината. По данным ЦГОКа, современное оборудование позволяет дообогащать обычный концентрат для получения на выходе получить продукта с содержанием железа 70,5%, пригодного для бездоменного производства стали (технология DRI).

Ранее гендиректор группы "Метинвест" Юрий Рыженков сообщал, что в сегменте ЖРС в 2019 году компания реализовывала проект по производству DRI-окатышей на ЦГОКе - завершить его планировали в первой половине 2020 года, а уже по итогам года в группе рассчитывают ощутить эффект от продаж высококачественного окатыша.

DRI (Direct Reduced Iron) - процесс прямого восстановления железа из железной руды или окатышей, позволяет снизить затраты при производстве продукции.

ЦГОК входит в пятерку крупнейших производителей горнорудного сырья Украины. До модернизации специализировался на добыче и производстве концентрата с содержанием железа 65% и 68,2%, а также окатышей с содержанием железа 63,9%.

ЦГОК в январе-июле текущего года увеличил выпуск товарных окатышей, по оперативным данным, на 1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 1,37 млн тонн, железорудного концентрата на 12,6% - до 2,8 млн тонн.

В 2019 году комбинат нарастил выпуск товарных окатышей на 4,3% по сравнению с предыдущим годом до 2,402 млн тонн, железорудного концентрата - на 0,5%, до 4,436 млн тонн.

ЦГОК входит в группу "Метинвест", основными акционерами которой являются ЧАО "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ, Донецк) (71,24%) и группа компаний "Смарт-холдинг" (23,76%).

Управляющей компанией группы "Метинвест" является ООО "Метинвест Холдинг".

Теги: #металлургпром #метинвест
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