"Метинвест" на ММК и "Азовстали" в период карантина провел 21 капремонт оборудования на 331 млн грн, освоил новые виды продукции

Металлургические предприятия группы "Метинвест", крупнейшего украинского горно-металлургического холдинга, в ходе карантина из-за коронавируса выполнили 21 капитальный ремонт промышленного оборудования и освоили 16 новых видов металлопродукции, направив в модернизацию оборудования 331 млн грн инвестиций.

Как сообщается в пресс-релизе компании во вторник, в частности, на меткомбинате "Азовсталь" в период карантина выполнялись капремонты 16 основных промышленных агрегатов. Отремонтировано энергетическое и механическое оборудование конвертеров №1 и №2. В доменном цехе проведена полная ревизия печи №4 с переоборудованием ее бункеров, заменой клапанов и звенопакетов, отремонтированы ее воздухонагреватель и устройство вдувания пылеугольного топлива (ПУТ). Проведена ревизия и воздухонагревателей доменных печей №2 и №3.

В толстолистовом цехе обновлено устройство ультразвуковой диагностики металлопродукции и агрегат огневой резки №3. В кислородном цехе отремонтировали трубопровод, очистили теплообменное оборудование и провели ревизию запорной арматуры воздухоразделительной установки. Продолжается ремонт коксовых батарей №1 и №3. Сумма инвестиций в восстановление проектных параметров оборудования – 126 млн грн.

"Несмотря на карантинные мероприятия, продолжаем плановые ремонты промышленных агрегатов. Своевременная ревизия оборудования позволяет избежать простоя оборудования и задержек в выполнении заказов. Это залог нашей стабильной работы", - отмечает генеральный директор "Азовстали" Энвер Цкитишвили, которого цитирует пресс-служба.

В свою очередь на Мариупольском меткомбинате им. Ильича завершили пять капремонтов основного и вспомогательного производственного оборудования - общие инвестиции в ремонт составили 205 млн грн. На аглофабрике модернизировали обжиговую машину №4. В доменном цехе на ДП-4 установили новый засыпной аппарат, восстановили оборудование шихтоподачи, выполнили торкретирование. Восстановили проектные параметры конвертера №2, выполнив ремонт укрытия, щитов шлакового коридора, рабочей площадки, замену шлема горловины и элементов котла. А в кислородном цехе проложили 55 метров нового конденсатопровода, провели ревизию криогенных и конденсатных насосов.

"Комбинат продолжает противоэпидемиологические мероприятия, обеспечивая работников средствами индивидуальной защиты и проводя дезинфекцию помещений и транспорта. Мы благодарны сотрудникам за ответственность к сложившейся ситуации и соблюдение всех рекомендаций Минздрава по недопущению распространения коронавируса. При этом они ежедневно продолжают трудиться, развивая производство и осваивая новые виды продукции", - сказал гендиректор ММК Тарас Шевченко.

На мариупольских меткомбинатах во время карантина также начали изготовлять новые виды металлопродукции для восьми стран мира. Так, на "Азовстали" с учетом требований заказчиков произвели 11 новых видов продукции в толстолистовом цехе и еще два – в конвертерном. Для выполнения заказов разработаны технологии по производству новых марок стали, термомеханической прокатке, откорректирован химический состав существующих марок сталей с учетом требований клиентов.

В листопрокатном цехе "3000" ММК им. Ильича освоили две новые марки стали шестой категории, которые используются в строительстве и проходят механические испытания на прочность при минус 40 градусах. Также выполнен опытный заказ марки стали S420MC по европейскому стандарту с повышенной точностью прокатки по толщине, используемой в машиностроении.

"Метинвест" – международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний, управляющая каждым звеном в производственной цепи создания стоимости – от добычи железорудного сырья до производства готовой металлопродукции. В структуру группы входят добывающие и металлургические предприятия в Украине, Европе и США, а также сеть продаж с охватом всех ключевых мировых рынков.

"Метинвест" - крупнейший горно-металлургический холдинг Украины. Предприятия группы находятся в основном в Донецкой, Луганской, Запорожской и Днепропетровской областях.

Основными акционерами "Метинвеста" являются группа СКМ (71,25%) и "Смарт-холдинг" (23,75%), совместно управляющие компанией.

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".