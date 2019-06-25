Экономика

10:09 25.06.2019

Ретроспективной отмены "зеленого" тарифа для наземных домашних СЭС не будет, но с 2020г НКРЭКУ прекратит его устанавливать для новых станций

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Ретроспективной отмены "зеленого" тарифа для наземных домашних СЭС не будет, но с 2020г НКРЭКУ прекратит его устанавливать для новых станций

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг Украины (НКРЭКУ), намерена привести свою нормативную базу в соответствие с изменениями в закон "Об альтернативных источниках энергии", вступивших в силу с 22 мая, и урегулировать вопросы предоставления "зеленого" тарифа (ЗТ) для солнечных и ветровых электростанций (СЭС и ВЭС) домохозяйств.

Соответствующий проект постановления регулятор намерен рассмотреть на заседании 27 июня.

Так, НКРЭКУ планирует внести изменение в постановление №447 от 29 марта 2019 года, исключив два периода предоставления ЗТ - для СЭС и ВЭС домохозяйств мощностью до 30 кВт, построенных с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года и с 1 января 2025 года по 31 декабря 2029 года.

При этом в пояснительных документах к проекту постановления НКРЭКУ подчеркивает, что обязательств по отмене постановления №447 у нее нет, поэтому установленный ЗТ для всех домашних СЭС и ВЭС до 30 кВт, построенных с 1 апреля 2013 года до 1 января 2020 года, продолжит действовать. Вместе с тем регулятор отмечает, что у него больше нет обязательства ежеквартально пересчитывать ЗТ в соответствие с изменениями курса евро (для домашних СЭС - исходя из 18 евроцентов за кВт-ч), поэтому их ставки останутся в гривне неизменными и будут действовать до 1 января 2030 года.

Как сообщалось, проблема предоставления ЗТ для наземных домашних СЭС возникла после принятия закона о "зеленых" аукционах для инвесторов возобновляемых источников энергии "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения конкурентных условий производства электрической энергии из альтернативных источников энергии" (2712-VIII), опубликованного 21 мая.

Для домашних СЭС закон ввел новое условие получения ЗТ – установку станций до 50 кВт на крышах, фасадах строений и других капитальных сооружениях (ранее было - 30 кВт без ограничений месторасположения).

Народные депутаты Лев Пидлисецкий, Александр Домбровский, Ольга Белькова, Алексей Рябчин 3 июня зарегистрировали законопроект №10357, обобщающий предыдущие версии аналогичных законопроектов. Документ направлен предоставление гарантии получения ЗТ для всех наземных дСЭС мощностью до 30 кВт до 2030 года.

 

Теги: #вэс #виэ #сэс #нкрэку #тарифы
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