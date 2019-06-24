Экономика

13:48 24.06.2019

Украина открывает сезон экспорта арбузов

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Украина открывает сезон экспорта арбузов

Первые в 2019 году партии херсонских арбузов приедут в Польшу на следующей неделе, сообщается на сайте Украинской плодоовощной ассоциации (УПОА).

"На следующей неделе первые партии херсонских арбузов будут доставлены в Польшу. Системного экспорта арбуза из Украины пока практически не существует, поэтому прогнозы экспорта на весь сезон давать очень сложно. Украинский экспорт арбуза – это спотовая торговля и вывоз излишков. Если внутренние цены высокие, то об экспорте производители сразу забывают", – цитируется в сообщении экономист инвестиционного отдела Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Андрей Ярмак.

По данным УПОА, экспорт арбузов в 2018 сезоне составил 19,5 тыс. тонн, что незначительно больше, чем в 2017 году, однако в 2015-2016 годах экспорт был намного выше.

"Украина могла бы существенно увеличить объемы экспорта арбуза, если бы она развивала речную логистику. Контейнерные поставки арбуза вверх по Днепру в Беларусь с последующей доставкой автотранспортом … (в Европу – ИФ) повысили бы конкурентоспособность украинского арбуза на этих рынках, так как обходились бы гораздо дешевле. И это бы "потянуло" за собой экспорт и других видов украинской продукции, а также транзитные потоки турецких овощей и фруктов", – отметил руководитель УПОА Федор Рыбалко.

Согласно сообщению ассоциации, массовая уборка ранних сортов арбуза стартовала в Херсонской области, первые оптовые партии достигли киевских рынков на прошлых выходных. Цена на ягоду при отгрузке с поля снизилась с 15 грн/кг при старте уборки до 5-7 грн/кг на 22 июня и продолжит снижаться. Оптовая цена на арбуз на начало текущей недели ожидается на уровне 15-20 грн/кг с последующим снижением, розничная цена на импортный арбуз колеблется на уровне 30-50 грн/кг, на очень ранний украинский – достигает 100 грн/кг в некоторых магазинах.

Теги: #арбузы
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