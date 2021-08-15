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06:56 15.08.2021

"Нибулон" анонсировал прибытие в Киев баржи с 350 тоннами херсонских арбузов после 20 августа

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"Нибулон" анонсировал прибытие в Киев баржи с 350 тоннами херсонских арбузов после 20 августа

В Голой Пристани (Херсонская обл.) состоялась загрузка баржи 350 тоннами арбузов, которые на протяжении недели попадут в торговлю предприятий "Fozzy Group" в Киеве, сообщили в пресс-службе компании "Нибулон".

"Нибулон" продолжает традицию перевозки полосатых грузов флотом. 13 и 14 августа на грузовом причале филиала "Голопристанская" ООО СП "Нибулон" пройдут загрузки несамоходного судна компании 350 тоннами спелых и вкусных херсонских арбузов, собранных с полей местных хозяйств", – говорится в сообщении на сайте компании.

В "Нибулоне" подчеркнули, что 14 августа несамоходное судно NBL-003 вместе с буксиром "Нодари Чантурия" отправится в пятый юбилейный "полосатый рейс", а уже 20 августа груз прибудет на перегрузочный терминал ООО СП "Нибулон" в Переяславе", – добавили в компании.

В Киев арбузы прибудут после 20 августа. Товар будет реализовываться в сети продуктовых супермаркетов "Сильпо" Fozzy Group.

ООО СП "Нибулон" создано в 1991 году. Является одним из крупнейших операторов на зерновом рынке Украины. Имеет 27 перегрузочных терминалов и комплексов по приему, хранению и отгрузке зерновых и масличных (388 зернохранилищ силосного типа), флот, насчитывающий до 72 ед. и Николаевский судостроительный завод.

"Нибулон" обрабатывает 82 тыс. га земли в 12 областях Украины. Экспортирует сельхозпродукцию более чем в 70 стран мира. Основная торговая деятельность компании сосредоточена на пшенице, кукурузе, ячмене и сорго, львиная доля которых реализуется в странах ЕС, Ближнего Востока, Северной Африки и Юго-Восточной Азии. Ежегодный объем экспорта превышает 5 млн тонн.

Теги: #арбузы #баржа #нибулон
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