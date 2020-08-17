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02:00 17.08.2020

В Киев отправилась баржа с 300 тоннами херсонских арбузов

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В Киев отправилась баржа с 300 тоннами херсонских арбузов

В столицу с Херсонщины отправилась баржа с 300 тоннами арбузов, сообщила ТСН.

"Путешествовать Днепром арбузы будут примерно неделю… К терминалу в Переяславе-Хмельницком баржа с арбузами прибудет 21 августа. А в киевских супермаркетах эти арбузы появятся традиционно накануне Дня Независимости", – говорится в сюжете ТСН в воскресенье вечером.

Как сообщили фермеры, "прошлогодних цен уже не будет. Из-за весенних заморозков арбузы пересевали и затраты увеличились вдвое".

"Если в прошлом году в это время, когда мы отправляли баржу, цена была в рамках 1,20-1,50, то сегодня купить арбуз на херсонских полях оптом можно в районе 2,50-3 грн. Все затратные части и вот он получается в сетях Киева и крупных городов в районе 10 грн", - говорит фермер Александр Мусиенко.

Отмечается, что в этом году херсонские арбузы имеют еще и культурно-туристическую миссию. Большинство едет с наклейками QR-код, по которым можно узнать не только о происхождении арбузов, но и о интересных фактах о Херсонщине, а также как до них добраться.

Как сообщалось, ООО СП "Нибулон" 15 августа на грузовом причале филиала "Голопристанская" начал загрузку несамоходного судна компании около 300 тоннами херсонских арбузов для киевских супермакетов.

Арбузы будут реализовываться в сети продуктовых супермаркетов "Сильпо" Fozzy Group.

В "Нибулон" уточнили, что компания четвертый год подряд отправляет херсонские арбузы в столицу по Днепру.

ООО СП "Нибулон" создано в 1991 году. Является одним из крупнейших операторов на зерновом рынке Украины. Имеет 27 перегрузочных терминалов и комплексов по приему, хранению и отгрузке зерновых и масличных (388 зернохранилищ силосного типа), флот, насчитывающий до 72 ед. и Николаевский судостроительный завод.

"Нибулон" обрабатывает 82 тыс. га земли в 12 областях Украины. Экспортирует сельхозпродукцию более чем в 70 стран мира. Основная торговая деятельность компании сосредоточена на пшенице, кукурузе, ячмене и сорго, львиная доля которых реализуется в странах ЕС, Ближнего Востока, Северной Африки и Юго-Восточной Азии. Ежегодный объем экспорта превышает 5 млн тонн.

Теги: #арбузы #баржа #нибулон
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