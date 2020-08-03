Экономика

13:03 03.08.2020

Цены на арбузы в Украине в 3 раза выше за прошлогодние

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Цены на арбузы в Украине в 3 раза выше за прошлогодние

Украинские производители в начале августа, несмотря на сезонное снижение цен, отгружают арбузы почти в три раза дороже, чем в аналогичный период прошлого года, сообщила директор по развитию Украинской плодоовощной ассоциации (УПОА) Катерина Зверева.

"Сезон местных арбузов в Украине приближается к своему пику. Из-за увеличения предложения на рынке цены на "полосатую ягоду" опустились до минимального за сезон уровня. Однако, несмотря на сезонное снижение цен, украинские производители в начале августа отгружают арбузы почти в три раза дороже, чем в аналогичный период прошлого года", - сказала она в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

Оптовые цены на арбузы в Украине колеблются в пределах 4-6 грн/кг. Для сравнения годом ранее эту ягоду можно было приобрести по 1,5-2 грн/кг.

По словам Зверевой, высокие цены по сравнению с прошлым сезоном объясняются в первую очередь неблагоприятными погодными условиями, которые повлияли на созревание арбузов.

"Низкие температуры воздуха в течение всего мая и первой половины июня не только задержали сезон ранних сортов арбузов на несколько недель, но и сказались на урожае более поздних сортов. Те фермеры, которые несмотря на прохладную погоду (минимальные ночные температуры воздуха в мае фиксировались в пределах 4-7 °С) все же решились сеять арбузы в начале мая, или частично потеряли урожай, или получили неравномерные всходы. Соответственно, продукция на рынок сегодня поступает неравномерно", - пояснила директор по развитию УПОА.

На сегодняшний день цены на арбузы в Украине являются максимальными за 5 последних лет. Среди пяти предыдущих сезонов, ближайшие к сегодняшним показателям цены фиксировались в 2018 году - в пределах 2,5-3,5 грн/кг. В начале августа 2019 и 2016 годах арбуз отгружался примерно в одном ценовом диапазоне - 1,5-2 грн/кг, а в 2017 году средние оптовые цены были еще ниже - 1,5 грн/кг.

Теги: #арбузы #цена #упоа
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