"Нибулон" доставил первую партию херсонских арбузов в Киев

ООО СП "Нибулон" (Николаев), один из крупнейших зернотрейдеров Украины, в четверг доставил в Киев первую партию херсонских арбузов.

"За четверо суток несамоходное судно NBL-90 в сопровождении буксира модернизированного проекта 121м "Нодари Чантурия" с 400 тоннами херсонских арбузов прибыло в перегрузочный терминал компании в Переяславе-Хмельницком. Отсюда сладкую ягоду уже доставят в столичные супермаркеты торговой сети "Сильпо" предприятия "Fozzy Group", - говорится сообщении, на официальной странице компании "Нибулон" в соцсети Фейсбук в четверг.

ООО СП "Нибулон" создано в 1991 году. Является одним из крупнейших операторов на зерновом рынке страны. Располагает элеваторными мощностями общей вместимостью около 2 млн тонн, а также собственным перегрузочным терминалом в Николаеве мощностью 5 млн тонн. Имеет 11 речных терминалов на Днепре и Южном Буге, флот, насчитывающий 67 ед., и Николаевский судостроительный завод.

"Нибулон" обрабатывает 83 тыс. га. Экспортирует сельхозпродукцию более чем в 60 стран мира. Ежегодный объем экспорта превышает 4,5 млн тонн.