Цены на арбузы в Украине достигли своего минимума – УПОА

Цены на арбузы в Украине продолжают снижаться несмотря на завершение сезона бахчевых, за последнюю неделю ягода подешевела в среднем на 20% и сегодня отгружается в ценовом диапазоне от 1,2 до 3 грн/кг.

Согласно сообщению на сайте Украинской плодоовощной ассоциации (УПОА), таким образом в начале сентября цены на арбузы в Украине достигли своего минимума за сезон.

"Основной причиной снижения цен на арбузы является сезонное увеличение предложения этих ягод на рынке. Сейчас завершается сбор арбузов поздних сортов в основных регионах производства - Херсонской и Николаевской областях, и производители сообщают, что урожай именно поздних сортов арбузов в этом году почти не пострадал. Соответственно, сегодня продукция на рынок поступает без перебоев, а предложение местных арбузов на внутреннем рынке - на достаточно высоком уровне", - отметили в ассоциации.

В УПОА уточнили, что под конец сезона значительных ценовых скачков в сегменте арбузов не ожидается. Большинство производителей убеждены, что июльская ситуация, когда основное предложение на рынке составляла импортная продукция, в сегменте поздних сортов не повторится.

"Напомним, что из-за аномально холодного мая и проливных дождей в июне производители потеряли часть урожая ранних сортов арбузов. По предварительным оценкам, снижение производства ранних сортов арбузов достигло 50%. Соответственно, из-за нехватки предложения Украина в июне вынуждена была импортировать значительные объемы бахчевых культур. За первое полугодие 2020 года в Украину было импортировано 2,1 тыс. тонн бахчевых культур общей стоимостью $1,97 млн. Для сравнения годом ранее зарубежные закупки арбузов и дынь были в 3 раза ниже - как в натуральном, так и в денежном выражении", - указали в ассоциации.

Как отметили в УПОА, несмотря на достижение минимального ценового уровня за сезон сегодня арбузы в Украине реализуются в среднем на 65-70% дороже, чем за аналогичный период прошлого года. В начале сентября 2019 года ягода отгружалась в диапазоне от 0,9 до 1,5 грн/кг.