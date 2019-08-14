Экономика

16:51 14.08.2019

Баржа с 400 тоннами херсонских арбузов будет отправлена в Киев 16 августа

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Баржа с 400 тоннами херсонских арбузов будет отправлена в Киев 16 августа

Баржа с 400 тоннами херсонских арбузов будет отправлена по Днепру в Киев 16 августа, сообщили в компании "Нибулон".

"Уже на следующей неделе несамоходное судно NBL-90 в сопровождении буксира модернизированного проекта 121м "Нодари Чантурия" прибудет в перегрузочный терминал компании в Переяславе-Хмельницком. Отсюда ягоду уже доставят в столичные супермаркеты торговой сети "Сильпо", - говорится в пресс-релизе компании в среду.

По их информации, уже третий год подряд "Нибулон" отправляет в Киев херсонские арбузы.

"Нибулон" выступает за то, чтобы перевозки фруктовой и овощной продукции водой осуществлялись на постоянной основе, а не были единичными явлениями", - отметили в компании.

Как сообщалось со ссылкой на и.о. министра аграрной политики и продовольствия Ольгу Трофимцеву, херсонский арбуз может стать продуктом с защищенным географическим указанием.

ООО СП "Нибулон" создано в 1991 году. Является одним из крупнейших операторов на зерновом рынке Украины. Имеет 27 перегрузочных терминалов и комплексов по приему, хранению и отгрузке зерновых и масличных (388 зернохранилищ силосного типа), флот, насчитывающий до 72 ед. и Николаевский судостроительный завод.

"Нибулон" обрабатывает 82 тыс. га земли в 12 областях Украины. Экспортирует сельхозпродукцию более чем в 70 стран мира. Ежегодный объем экспорта превышает 5 млн тонн.

Теги: #киев #сильпо #арбузы #баржа #нибулон
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