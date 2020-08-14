Экономика

16:33 14.08.2020

"Нибулон" на следующей неделе доставит в Киев 300 тонн херсонских арбузов

1 мин читать
"Нибулон" на следующей неделе доставит в Киев 300 тонн херсонских арбузов

ООО СП "Нибулон" 15 августа начнет загрузку несамоходного судна компании около 300 тоннами херсонских арбузов для отправки их по Днепру в Киев, сообщили в компании "Нибулон" в пятницу.

"Уже завтра на нашем грузовом причале филиала "Голопристанская" начнется загрузка несамоходного судна компании около 300 тоннами херсонских арбузов. На Киевщине уже на следующей неделе арбузы выгрузят на перегрузочном терминале ООО СП "Нибулон" в Переяславе и доставят в торговые сети", - говорится в сообщении компании в соцсети Facebook.

Арбузы будут реализовываться в сети продуктовых супермаркетов "Сильпо" Fozzy Group.

В "Нибулон" уточнили, что компания четвертый год подряд отправляет херсонские арбузы в столицу по Днепру.

ООО СП "Нибулон" создано в 1991 году. Является одним из крупнейших операторов на зерновом рынке Украины. Имеет 27 перегрузочных терминалов и комплексов по приему, хранению и отгрузке зерновых и масличных (388 зернохранилищ силосного типа), флот, насчитывающий до 72 ед. и Николаевский судостроительный завод.

"Нибулон" обрабатывает 82 тыс. га земли в 12 областях Украины. Экспортирует сельхозпродукцию более чем в 70 стран мира. Основная торговая деятельность компании сосредоточена на пшенице, кукурузе, ячмене и сорго, львиная доля которых реализуется в странах ЕС, Ближнего Востока, Северной Африки и Юго-Восточной Азии. Ежегодный объем экспорта превышает 5 млн тонн.

Теги: #киев #арбузы #нибулон
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:20 14.08.2020
С 17 августа в Киеве несколько ужесточаются карантинные ограничения - Кличко

С 17 августа в Киеве несколько ужесточаются карантинные ограничения - Кличко

02:07 14.08.2020
Движение транспорта на Шулявском путепроводе частично ограничат до 20 августа - КГГА

Движение транспорта на Шулявском путепроводе частично ограничат до 20 августа - КГГА

20:01 13.08.2020
Все семьи, пострадавшие в результате взрыва многоэтажки в Киеве, получили новые квартиры - Зеленский

Все семьи, пострадавшие в результате взрыва многоэтажки в Киеве, получили новые квартиры - Зеленский

18:54 13.08.2020
В Киеве сгорел дизельный локомотив

В Киеве сгорел дизельный локомотив

18:17 13.08.2020
У посольства Беларуси в Киеве прошла акция солидарности с протестующими белорусами

У посольства Беларуси в Киеве прошла акция солидарности с протестующими белорусами

18:09 13.08.2020
Киевляне за последние три месяца повысили уровень оплаты за услуги ЖКХ – КГГА

Киевляне за последние три месяца повысили уровень оплаты за услуги ЖКХ – КГГА

14:55 13.08.2020
Кличко на выборах мэра Киева готовы поддержать 41% определившихся с выбором, Пальчевского 9%, Попова 8% - соцопрос Центра Разумкова

Кличко на выборах мэра Киева готовы поддержать 41% определившихся с выбором, Пальчевского 9%, Попова 8% - соцопрос Центра Разумкова

14:13 13.08.2020
Кличко открыл самый высокий в Украине световой фонтан

Кличко открыл самый высокий в Украине световой фонтан

12:29 13.08.2020
Экс-нардеп Андрей Ильенко будет баллотироваться в мэры Киева от ВО "Свобода"

Экс-нардеп Андрей Ильенко будет баллотироваться в мэры Киева от ВО "Свобода"

10:40 13.08.2020
Дом на Позняках в Киеве перед демонтажем будет дополнительно укреплен, чтобы жильцы могли забрать своё имущество

Дом на Позняках в Киеве перед демонтажем будет дополнительно укреплен, чтобы жильцы могли забрать своё имущество

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Падение ВВП Украины во II кв. ускорилось до 11,4% – предварительная оценка Госстата

Хозсуд приостановил производство АМКУ о принудительном взыскании 6,5 млрд грн из игроков табачного рынка

Глава Минфина назвал неадекватной инфляцию свыше 10%

Набсовет "Укрзализныци" проголосовал за назначение главой компании члена набсовета аэропорта "Борисполь" Жмака – экс-менеджер УЗ

"Донецксталь-метзавод" намерен переуступить "Оптимал Трейд" права на 8,2 млрд грн долга ДМК и заключить мировую на $840 млн с компанией "Метинвеста" и Itineris

ПОСЛЕДНЕЕ

Citigroup по ошибке выплатил кредиторам Revlon около $900 млн

Рост розничных продаж в США в июле оказался ниже прогнозов

СГ "ТАС" в июле увеличила сбор платежей на 19,2%

Рост промпроизводства в США в июле составил 3%, совпал с прогнозом

Падение ВВП Украины во II кв. ускорилось до 11,4% – предварительная оценка Госстата

Цены на рынке загородной недвижимости по итогам I полугодия выросли на 7%

Нефтяные цены снижаются, но по итогам недели могут вырасти, Brent - $44,84 за баррель

Банкиры исключают резкую смену курса НБУ новым главой, но прогнозируют более мягкую монетарную политику - опрос

"Киевтеплоэнерго" приступило к реконструкции теплосетей на Подоле в столице

Хозсуд приостановил производство АМКУ о принудительном взыскании 6,5 млрд грн из игроков табачного рынка

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА