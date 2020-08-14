"Нибулон" на следующей неделе доставит в Киев 300 тонн херсонских арбузов

ООО СП "Нибулон" 15 августа начнет загрузку несамоходного судна компании около 300 тоннами херсонских арбузов для отправки их по Днепру в Киев, сообщили в компании "Нибулон" в пятницу.

"Уже завтра на нашем грузовом причале филиала "Голопристанская" начнется загрузка несамоходного судна компании около 300 тоннами херсонских арбузов. На Киевщине уже на следующей неделе арбузы выгрузят на перегрузочном терминале ООО СП "Нибулон" в Переяславе и доставят в торговые сети", - говорится в сообщении компании в соцсети Facebook.

Арбузы будут реализовываться в сети продуктовых супермаркетов "Сильпо" Fozzy Group.

В "Нибулон" уточнили, что компания четвертый год подряд отправляет херсонские арбузы в столицу по Днепру.

ООО СП "Нибулон" создано в 1991 году. Является одним из крупнейших операторов на зерновом рынке Украины. Имеет 27 перегрузочных терминалов и комплексов по приему, хранению и отгрузке зерновых и масличных (388 зернохранилищ силосного типа), флот, насчитывающий до 72 ед. и Николаевский судостроительный завод.

"Нибулон" обрабатывает 82 тыс. га земли в 12 областях Украины. Экспортирует сельхозпродукцию более чем в 70 стран мира. Основная торговая деятельность компании сосредоточена на пшенице, кукурузе, ячмене и сорго, львиная доля которых реализуется в странах ЕС, Ближнего Востока, Северной Африки и Юго-Восточной Азии. Ежегодный объем экспорта превышает 5 млн тонн.