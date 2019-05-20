Экономика

10:19 20.05.2019

Украина увеличила запасы в ПХГ на 20%,

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Украина увеличила запасы в ПХГ на 20%,

Украина с 4 апреля по 18 мая 2019 года увеличила запасы природного газа в подземных хранилищах (ПХГ) на 20% (на 1 млрд 748,11 млн куб. м) – до 10 млрд 493,47 млн куб. м, свидетельствуют оперативные данные АО "Укртрансгаз".

По расчетам агентства "Интерфакс-Украина", этот объем превышает показатель запасов 18 мая 2018 года на 18,7%, 18 мая 2017 года – на 13%.

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ПХГ Украины, в частности, 18 мая этого года пополнились на 71,83 млн куб. м при импорте 50,8 млн куб. м и внутренней добыче 57.6 млн куб. м.

Ранее глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что компания изучает возможность закачки дополнительных объемов газа в ПХГ Украины на случай прекращения российским "Газпромом" транзита газа по территории страны после 2019 года. Войти в следующий отопительный сезон Украина планирует с запасами около 20 млрд куб. м.

Как сообщалось, на протяжении отопительного сезона, продлившегося с 6 ноября 2018 года по 4 апреля 2019 года, запасы газа в ПХГ снизились на 8 млрд 449,6 млн куб. м (с 17 млрд 194,96 млн куб. м до 8 млрд 745,36 млн куб. м).

"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны общей емкостью 31 млрд куб. м.

Теги: #укртрансгаз #запасы #пхг
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