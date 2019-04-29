Экономика

12:39 29.04.2019

Украина и Польша в 2018 нарастили военные расходы, а Россия снизила и покинула пятерку мировых лидеров по тратам на оборону - доклад SIPRI

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Украина и Польша в 2018 нарастили военные расходы, а Россия снизила и покинула пятерку мировых лидеров по тратам на оборону - доклад SIPRI

Украина и Польша нарастили военные расходы в 2018 году на 21% и на 8,9% соответственно, а Россия снизила на 3,5%, говорится в понедельник в докладе Стокгольмского международного института исследования проблем мира (СИПРИ, англ. SIPRI) от 29 апреля.

Согласно докладу, военные расходы значительно увеличили ряд стран Центральной и Восточной Европы. Так, Польша нарастила расходы на оборону в 2018 году посравнению с 2017 годом на 8,9% - до $11,6 млрд, а Украина на 21% - до $4,8 млрд.

Расходы России на оборону в 2018 году снизились на 3,5% и составили $61,4 млрд, РФ опустилась на 6-е место в рейтинге военных трат.

В целом же в Восточной Европе расходы снизились.

"Рост военных расходов в Центральной и Восточной Европе во многом связан с растущими представлениями об угрозах со стороны России. Это произошло несмотря на то, что российские военные расходы за последние два года сократились", - констатирует старший научный сотрудник программы вооружений и военных расходов СИПРИ Питер Веземан.

В общей сложности военные расходы в мире в 2018 году выросли до $1,82 трлн, что на 2,6% больше, чем годом ранее, говорится в докладе.

Военные расходы стран мира растут второй год подряд и теперь, отмечают авторы доклада, достигли самого высокого уровня с 1988 года. В то же время доля военных расходов в мировом ВВП снизилась по сравнению с прошлым годом. Так, в 2018 году военные расходы в мире составили 2,1% мирового ВВП, а годом ранее - 2,2%.

"В 2018 году половина мировых военных расходов приходилась на США и Китай. - Более высокий уровень мировых военных расходов в 2018 году является главным образом результатом значительного увеличения расходов в этих двух странах", - отмечает научный сотрудник Программы вооружений и военных расходов СИПРИ Нан Тьян.

Расходы США на оборону в 2018 году увеличились впервые за семь лет, прибавив 4,6% . Рост военных расходов Китая наблюдается уже 24 года подряд, в 2018 году они увеличились на 5%.

Страны-члены НАТО в 2018 году потратили на оборону $963 млрд. Годом ранее расходы альянса составляли $900 млрд.

В 2018 году на 1,8% снизились военные расходы в странах Ближнего Востока, о которых у СИПРИ есть данные. При этом Саудовская Аравия стала рекордсменом среди стран с сокращением военных расходов в абсолютном выражении. Так, по сравнению с 2017 годом страна сократила военные расходы на $4,6 млрд. Турция, напротив, наращивала военные расходы в 2018 году и стала лидером среди топ-15 стран по военным расходам в приросте трат в процентном выражении. Так, военные расходы Турции в 2018 году увеличились на 24% - до $19 млрд.

Военные расходы в странах Африки сократились в 2018 году на 8,4%. Военные расходы в африканских странах сокращаются с 2014 года. Существенно сократились военные расходы в Алжире (-6,1%), Анголе (-18%) и Судане (-49%).

При подсчете военных расходов стран мира СИПРИ учитывает, в частности, такие показатели, как траты на вооружение, на зарплаты военным, военное строительство и на научно-исследовательскую работу.

Теги: #армия #бюджет #оборона #расходы
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