Экономика

15:16 12.04.2019

"Нафтогаз" и CNPC обсудили сотрудничество в сфере добычи и применения технологий

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"Нафтогаз" и CNPC обсудили сотрудничество в сфере добычи и применения технологий

НАК "Нафтогаз Украины" и государственная китайская нефтегазовая корпорация CNPC на прошлой неделе в Пекине обсудили возможность сотрудничества в сфере добычи углеводородов, применения новейшего оборудования и технологий в Украине, сообщила пресс-служба НАК.

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев, которого цитирует пресс-служба, отметил наличие у компании успешного опыта сотрудничества с китайскими компаниями, продемонстрировавшими высокий профессиональный уровень как в проектах бурения, так и в поставках современного бурового оборудования для предприятий группы.

Кроме того, команда "Нафтогаза" провела в КНР ряд рабочих встреч с представителями ведущих государственных банковских учреждений, в ходе которых обсудила возможные условия финансирования проектов группы в пределах выделенной квоты от китайского Sinosure.

Теги: #сотрудничество #cnpc #нафтогаз_украины #нафтогаз #нефть #газ
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