Экономика

10:57 02.04.2019

"Укртрансгаз" начал прием корректировки фактических объемов мартовского потребления природного газа

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"Укртрансгаз" начал прием корректировки фактических объемов мартовского потребления природного газа

АО "Укртрансгаз" (УТГ) с 1 апреля начало принимать от операторов газораспределительных сетей (ГРМ, облгазов) корректировки фактических объемов месячного потребления природного газа потребителями, объемы потребления которых не измеряются в течение суток, сообщила пресс-служба УТГ.

Откорректировать данные за каждые газовые сутки марта можно в информационной платформе до 23:59 8 апреля в соответствии с требованиями Кодекса газотранспортной системы (ГТС).

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Как сообщалось, Украина 1 марта 2019 года перешла с месячного на суточное балансирование природного газа. До этого внедрение новой системы переносилось трижды – с 1 августа 2018 года на 1 октября, затем – на 1 декабря, в итоге – на 1 марта 2019 года.

Балансирование газовой системы – это установление и устранение разницы между поступившими в нее через точки входа и отобранными из нее через точки выхода объемами газа. Балансирование проводится адресно с учетом данных потребления всех поставщиков и потребителей газа.

Теги: #гтс #газ #корректировка #укртрансгаз
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