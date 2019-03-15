Экономика

17:54 15.03.2019

Ставка привлечения кредита под гарантии ВБ составила около 4% - глава Минфина

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Ставка привлечения кредита под гарантии ВБ составила около 4% - глава Минфина

Ставка привлечения кредита в размере EUR529 млн под гарантию Международного банка реконструкции и развития (МБРР, группа Всемирного банка) составила менее 4%, сообщила министр финансов Оксана Маркарова.

"Ставка - менее 4%. Мы запросили разрешения у наших партнеров раскрыть точную цифру... Но могу сказать анонсом: это очень близко к 4%. Мы попытаемся предоставить абсолютно четкую цифру несколько позже", - сказала она в ходе представления отчета по выполнению госбюджета за 2018 год в пятницу, отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Украина".

Министр также сказала, что Минфин не планирует вносить изменения в закон о госбюджете на текущий год.

"Согласно нашему ежедневному мониторингу, могу сказать: мы четко идем по выполнению государственного бюджета, мы не предусматриваем какие-либо пересмотров. Ожидаем, что результат за три квартала будет несколько лучше результата за первые два месяца года", - пояснила глава Минфина.

Как сообщалось, государственный бюджет Украины по итогам января-февраля 2019 года был сведен с дефицитом 13,6 млрд грн, тогда как в 2018 году по итогам первых двух месяцев профицит госбюджета составлял 15,3 млрд грн. Доходы госбюджета в январе-феврале-2019 составили 124,8 млрд грн, или 99,2% от росписи, что на 12% выше показателя за январь-февраль-2018.

Расходы госбюджета за указанный период составили 138,4 млрд грн, на 22,3% превысив этот показатель за два месяца 2018 года.

Теги: #маркарова #всемирный_банк #кредит #минфин
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