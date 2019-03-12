Экономика

19:18 12.03.2019

Продажи ОВГЗ на аукционах Минфина во вторник упали на 38,5%

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Продажи ОВГЗ на аукционах Минфина во вторник упали на 38,5%

Объем продажи облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) на традиционных первичных аукционах во вторник, 12 марта, составил 3,5 млрд грн, что на 38,5% ниже показателя недельной давности, тогда как ставки доходности остались прежними.

Как говорится в сообщении Минфина на его сайте, ему удалось увеличить реализацию двухлетних гривневых бумаг в 2,3 раза – до 1,59 млрд грн.

В то же время продажа 3-месячных ОВГЗ сократилась на 24,5% – до 1,31 млрд грн, а суммарный объем размещения четырех выпусков бумаг с погашением через 5-12 мес. составил всего 0,33 млрд грн против 2,86 млрд грн неделю назад.

Минфин удовлетворил все заявки, кроме двух небольших на 25,9 млн грн на покупку 8-мес. ОВГЗ, сочтя завышенной запрошенную ставку в 19% годовых.

Кривая доходности осталась неизменной: от 19,5% по 3-мес. и 19% по 5-6-мес. до 18,5% по 12-мес. и 18% – по 2-летним.

Что касается долларовых бумаг, то объем размещения 2-летних ОВГЗ остался на уровне $4,2 млн при прежней ставке 7,5% годовых.

Помимо того Минфин впервые с конца февраля предложил покупателям облигации в евро, продажи которых остались на уровне EUR5,42 млн при прежней ставке 4,6% годовых, несмотря на увеличения срока обращения до 9-мес.

Теги: #аукционы #овгз
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