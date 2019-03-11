Экономика

10:04 11.03.2019

НКРЭКУ утвердила инвестпрограмму "ДТЭК Киевские электросети" на 2019 год в сумме 368 млн грн

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НКРЭКУ утвердила инвестпрограмму "ДТЭК Киевские электросети" на 2019 год в сумме 368 млн грн

 Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и рынка коммунальных услуг (НКРЭКУ), утвердила инвестпрограмму ПАО "ДТЭК Киевские электросети" на 2019 год в сумме 368 млн грн, что на 20% меньше факта минувшего года и на 35% меньше предложенного компанией уровня.

Такое решение принято на заседании Комиссии 7 марта. При утверждении программы регулятор изучил целесообразность проведения предложенных компанией мероприятий и проанализировал их стоимость на предмет соответствия рыночным ценам.

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Предполагается, что свыше 70% средств (около 270 млн грн) будет направлено на строительство и реконструкцию электросетей. В частности, около 74 млн грн планируется использовать на продолжение строительства кабельной линии 110 кВ "Новокиевская-Московская", а также 26 млн грн – на реконструкцию подстанции "Позняки", 40 млн грн – подстанции "Вулкан" и 50 млн грн – подстанции "Бортничи".

Как сообщил на заседании НКРЭКУ гендиректор "ДТЭК Киевских электросетей" Александр Фоменко, реализация проекта по строительству высоковольтных кабельных линий "Московская-Новокиевская" и "Позняки-Славутич" дают возможность организовать надежное электроснабжение района Позняков на левобережной части Киева.

"Проект подстанции "Московская-Новокиевская" – многоэтапный, три года назад мы построили подстанцию "Московская, сейчас от подстанции "Новокиевская" 750 кВ вытягиваем мощность по сети 110 кВ, это обеспечит и центральную часть столицы, и Голосеевский район, и часть Святошинского района дополнительными мощностями для будущего развития города", - добавил А.Фоменко.

По его словам, еще одно направление инвестпрограммы – организация учета э/э бытовых потребителей. "Программа рассчитана на несколько лет, уже пять лет осуществляется, впереди еще 7 лет, наша стратегическая задача – обеспечить всеохватывающий учет потребляемой населением э/э", - сказал глава "ДТЭК Киевские электросети".

В текущем году компания запланировала направить на эти цели около 24 млн грн.

Помимо этого, на внедрение и развитие автоматизированных систем диспетчерского-технологического управления будет израсходовано 23 млн грн (компания предлагала 47 млн грн), на внедрение информационных технологий – 8 млн грн (при запросе в 33 млн грн).

Изначально "ДТЭК Киевские электросети" предложил инвестпрограмму на 2019 год на сумму 584 млн грн (и 1,198 млрд грн – при условии применения системы RAB-тарифов).

Как сообщалось, "ДТЭК Киевские электросети" в сентябре 2019 года планирует завершить первый этап строительства мощного энергомоста для центра столицы. Строительство высоковольтной кабельной линии для Печерского и Голосеевского районов Киева началось в ноябре 2018 года. Ее протяженность – 6,72 км (от подстанции (ПС) "Новокиевская" в пгт.Хотов до ПС "Одесса" на жилмассиве Теремки).

"ДТЭК Киевские электросети" ноябре 2018 года также начали первый этап реконструкции ключевого энергоузла Дарницкого моста – подстанции "Позняки".

Операционный холдинг "ДТЭК Сети", созданный ДТЭК в соответствие с требованиями закона "О рынке электроэнергии" и отвечающий за распределение электроэнергии, в течение двух ближайших лет намерен сосредоточиться на инвестициях в Smart Grid ("умные счетчики"), автоматизированной системн диспетчерского технологического управления инфраструктурой, использовании дронов в обследовании ЛЭП.

ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы "Систем кэпитал менеджмент" (СКМ, Донецк) Рината Ахметова.

Динамика инвестпрограмм "Киевэнерго" (с 2018 года - "ДТЭК Киевские электросети") в 2013-2018 гг, млн грн

Год план факт % выполнения
2013 310 113 302 380 97,5
2014 211 538 147 665 69,8
2015 294 851 210 911 71,5
2016 372 632 267 653 71,8
2017 330 438 306 159 92,7
2018 501 212 460 238 91,82

Данные: НКРЭКУ

Теги: #инвестпрограмма #дтэк #нкрэку
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