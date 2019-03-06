Экономика

21:02 06.03.2019

Омелян оценивает рынок украинских пассажирских авиаперевозок в 60 млн человек в год

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Омелян оценивает рынок украинских пассажирских авиаперевозок в 60 млн человек в год

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян оценивает рынок пассажирских авиаперевозок страны в 60 млн человек в год.

"Я убежден, что рынок Украины - минимум 60 млн пассажиров в год. И мы сможем его достичь достаточно быстро, если мы будем инвестировать в аэропорты", - заявил министр в эфире "5 канала" вечером в среду.

По его словам, украинцы все еще очень мало летают: приведенный министром показатель количества полетов составляет 0,3 полета на украинца в год, тогда как по мнению В.Омеляна нормальный показатель должен составлять более одного полета на одного человека.

По данным Мининфраструктуры, авиакомпании Украины за 2018 год перевезли около 12,5 млн пассажиров, что на 18% больше по сравнению с 2017 годом, а пассажиропоток через аэропорты страны впервые в истории превысил 20 млн пассажиров, увеличившись на 25% - до 20,55 млн человек.

Теги: #авиаперевозки #омелян
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